18 de marzo, 85 años después

El Zócalo de la Ciudad de México se encontraba de fiesta, pletórico de mexicanas y mexicanos: mujeres, niños y niñas, jóvenes, hombres, todas y todos con banderas, cachuchas, cascos o cualquier distintivo que reflejara su alegría, patriotismo y libertad.

Pudiera ser el año 1938 ó 2023, en ambos casos se refrendó el compromiso de un presidente con su pueblo, en cualquiera de los dos, el de un pueblo con esperanza que le entregaba al presidente su apoyo incondicional para que siguiera por el camino trazado, sin titubeos, sin zigzagueos, firmes, anclados a los principios de nuestros antepasados que hicieron una nación libre y soberana.

Con el 18 de marzo del 38, nos tocó crecer. De él a través de nuestros padres aprendimos los valores para construir y defender una política social, nacionalista y democrática. La imagen del presidente Lázaro Cárdenas acompañó a generaciones formando conciencia de clase, aprendimos a ser solidarios y sobre todo, a defender a la Patria.

El pasado 18 de marzo de 2023, la historia nos ha dado la oportunidad de ser parte de los millones que alzamos la voz, presentes o no en el Zócalo, para reafirmar nuestro compromiso entre hermanos y hermanas de no aceptar el sometimiento, No a la corrupción, no al clasismo, no a la oligarquía, sí a la libertad, sí a la democracia, sí a la honestidad, sí a la igualdad, sí a la soberanía.

“En México no debiera haber magnates ni mendigos. Una justa distribución de la riqueza pública daría bienestar a todos los hogares y traería la paz al espíritu del pueblo mexicano, cuyo temperamento no es para ver pacientemente su miseria frente a la opulencia”. Lázaro Cárdenas, presidente de México 1934-1940.