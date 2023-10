2 de octubre de 1968 ¡no se olvida!

Estimado lector, dentro del mar de información tanto internacional como nacional, es menester abordar el tema de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, cuando un despiadado golpe contra estudiantes llamó la atención del mundo y suscitó un cambio que marcó a México para siempre.

Todas las fuentes que se consultan coinciden en los hechos con diferente narrativa.

1968 transcurría en el mundo con una revolución musical. Campeaba por las estaciones de radio, la televisión y el cine el Rock And Roll. La irrupción de “The Beatles, Rolling Stones, TheWho, TheKinks, TheCream, Union Gap, TheDoors”, en México, “ThreeSouls in myMind, DugDugs, Peace and Love, Long Army, Toncho Pilatos o Javier Bátiz”, eran grupos que tocaban con una fuerte influencia de los máximos exponentes de los Estados unidos. Todos acaparaban las preferencias de los jóvenes de aquella época.

México estaba inmerso en las expectativas y novedad del día 12 de octubre con la inauguración de los Juegos de la XIX Olimpiada, popularmente conocidos como los Juegos Olímpicos de México 1968, que se celebrarían en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

1968 fue un año agitado para la juventud en muchos países principalmente en Francia, Estados Unidos y México. Las generaciones de aquel tiempo encaraban al mundo de lo convencional, abriendo nuevos caminos para el arte, el rock, la política y la manifestación civil como formas de liberación y cambio.

Como mencioné anteriormente, las fuentes coinciden en que el movimiento estudiantil comenzó con una pelea de estudiantes en el entonces Distrito Federal. Para calmar los ánimos, intervino el grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, cuerpo que tenía fama de cometer abusos. La intervención fue brutal al golpear a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. La cosa no paró ahí, sino que persiguió a los estudiantes hasta las escuelas donde buscaron refugio, e introduciéndose agredieron de forma excesiva a estudiantes y profesores que daban clase.

Días después estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) organizaron una marcha contra la violencia policial la cual fue reprimida por los granaderos. A partir de este suceso, se inició un movimiento estudiantil que creció rápidamente. La UNAM, el IPN y otras universidades del país que apoyaban el movimiento se declararon en huelga.

Después de una serie de situaciones como detención de jóvenes, ocupación de la UNAM y el IPN, renuncia el rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra, como protesta por la invasión a la autonomía universitaria.

El día 2 de octubre se había convocado a una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El movimiento fue contenido abriendo fuego contra estudiantes desarmados que se manifestaban en la Plaza en comento.

El 12 de octubre se inauguraron los Juegos Olímpicos, en medio de movilizaciones estudiantiles que, en México, poco se supo de ellas.

Merced a la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles de algunas minorías, así como un progresivo proceso de liberación sexual y feminismo, ocurrieron protestas estudiantiles, principalmente en Francia, Estados Unidos y que de alguna u otra manera influyó en mucho o poco en México.

Desde ese momento se abre un parteaguas en México en lo político, social y económico donde los estudiantes de esa generación contribuyeron al cambio. Lo que escribo en este artículo, son partes de lo que leí recientemente y que coinciden con el recuerdo de haber leído en las fuentes de ese tiempo.

Para los interesados en este tema, tengo entendido que el mayor acervo de este movimiento se encuentra en la UNAM.

¡Hasta la próxima!