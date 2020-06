21/22: “Las poderosas alianzas”

“Para alcanzar la máxima victoria es necesario ser inescrupuloso”.- Napoleón Banaparte, (1769-1821)

La ruptura de los dos últimos gobernadores priistas en Durango es irreconciliable. No es un tema inédito; ha flotado durante los últimos años en el ambiente político y en el social también. A partir de los hechos que la provocaron, la zanja se ha ido ensanchando cada vez más y, tiende a profundizarse.

El calentamiento electoral 21-22 los polarizará aún más.

A partir de ello, desde las trincheras consultadas -de todos los colores- visualizan la conformación de dos grandes alianzas que definirán el rumbo del Estado a partir de los dos próximos procesos de elección popular que se avecinan. Ya se estructuran, ya se echaron a andar. Faltan definiciones claras en una de ellas, otra ya está funcionando en los hechos.

Por un lado, la autonombrada alianza de “Los Buenos”, encabezada por Jorge Herrera Caldera, Esteban Villegas, Marina Vitela, Morena y el Partido Verde, versus, a la que éstos denominan la de “Los Malos”, conformada por José Rosas Aispuro Torres, Ismael Hernández Deras, PRI, PAN y PRD, más la posible suma de Leticia Herrera Ale.

Los primeros ya iniciaron su ofensiva a partir de lo ocurrido en el Congreso del Estado el viernes 29 de mayo; los segundos aún esperan.

En medio de esas “poderosas alianzas”, hay otras dos corrientes que jugarán solas: la de José Ramón Enríquez y la de Gonzalo Yáñez. Redes Sociales Progresistas aún no arranca, pero lo hará pronto; ya sea a través de Julián Salvador Reyes o de un segundo personaje que ya opera.

“Los Buenos” -dicen ellos- llevan una ventaja. Ya tienen definido candidato para el 22 pero antes tendrá que pasar el escollo de las intermedias del próximo año. Pudiera o no jugar, aunque lo más seguro es que ocurra por el 01 o el 03 federal, dependiendo del candidato contrincante.

Su contraparte sólo tiene una figura visible como potencial candidato al Gobierno del Estado, Jorge Salum del Palacio (cuya imagen se desmoronó desde el inicio de su administración en la capital). No definen aún si construirán otra alternativa; todo es posible, desde un militante hasta un personaje de la sociedad civil, pero que unifique.

Los juegos son tan inteligentes como perversos.

Hay quienes mantienen un píe en el partido al que pertenecen ahora, pero con el otro tantean una segunda opción. Hábilmente, no cierran la puerta con dos propósitos: Mantener vivo al mercado electoral “duro”, para seguir yendo a él y ganarlo e, incluso, competir bajo sus siglas en el 2021.

Aprovechar los recursos y los medios disponibles, pues.

El “agandalle” legislativo del 29 de mayo tiene más fondo que el mero dominio de la JUCOPO y las amplias ventajas que conlleva. Se dice que no podían dejarle todo al gobernador del Estado: dominar la EASE –porque fue su candidato- y el dominio de la Junta de Coordinación Política con el PAN a la cabeza, para el penúltimo trecho de la administración de Aispuro Torres.

Desde Morena, aseguran que Sandra Amaya no será presidenta de la JUCOPO, lo que abriría la posibilidad que regrese Pablo César Aguilar. No obstante, ambos harán lo imposible porque no sea una u otro, lo que nos llevaría a una tercera opción: Iván Gurrola Vega (Otniel García no goza de la simpatía de los líderes de esta alianza).

Pero también, la estrategia contempla -en la invocación de las alianzas parlamentarias que hicieron posible despojar al PAN del liderazgo de la JUCOPO- la especie de no cambiar al actual presidente (en caso que decida no participar en la elección del 2021) para seguir ampliando su ventaja de posicionamiento y percepción frente a los adversarios.

En el juego por el poder, todo es posible.

La carrera ya empezó. Hoy unos tienen la delantera, lo que no implica que permanecerán ahí. Falta ver la respuesta que venga desde enfrente, sin duda fuerte e inteligente; pensada y razonada, pero sobre todo, bien calculada.

Con el tiempo, habrá reacomodos de posiciones y ventajas; de lealtades y traiciones, de voluntades y ambiciones.

De confirmarse, estas “poderosas alianzas” cuentan con estrategas y operadores inteligentes. Con recursos y tecnología. Con experiencia y maña. Con preparación y visión. Es indudable que los escenarios pueden variar y ello dependerá del desarrollo de cada estrategia. La lucha será intensa; buena y mala, sucia y cruenta.

Habrá muchos damnificados, ojalá que no sea Durango.