8M. ¡La lucha de la mujer permanece en pie!

Estimado lector, acerca del tema del día internacional de la mujer, es una obligación iniciar con unos detalles acerca de los antecedentes del 8M.

Para conocer, comprender y discernir sobre la importancia de esta inmensa e inconmensurable lucha, es menester recordar que en el contexto donde se suceden los primeros acontecimientos de esta difícil lucha, las mujeres no tenían derecho a la educación, al voto, ni a manejar sus propias finanzas.

En 1405, Christine de Pizan, escribió “La ciudad y las damas”, un libro contra la misoginia. Guillermina de Bohemia, propuso crear una iglesia de mujeres. Se considera que estas mujeres sembraron las primeras semillas de una causa que germinaría muchas años después.

En 1791 Olympe de Gouges (Es el seudónimo de Marie Gouze, escritora, dramaturga y filósofa política francesa) escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía.

En 1792, la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonnecraft, redactó la Vindicación de los Derechos de la Mujer, un artículo que proclamaba la igualdad entre los sexos y afirmaba que la diferencia entre el hombre y la mujer no era algo natural sino cultural.

El feminismo se inicia formalmente a finales del siglo XVIII donde hubo muchas mujeres de la época que desafiaron los convencionalismos de este tiempo relativos al rol de la mujer.

En 1857, en Estados Unidos, las mujeres que laboraban en la industria textil, eran llamadas en inglés “garment workers¨. Estas mujeres, en New York, organizaron una huelga para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas, pero al momento de iniciar su acción, los policías las detuvieron. Dos años más tarde crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. Pasaron cinco décadas y el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres volvieron a tomar las calles de New York, para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil.

Desde entonces, desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día que celebra los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemoran la larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos.

Durante todo este tiempo han existido una cantidad enorme de conflictos en donde el rol de la mujer paso a paso afianza quizá primero la importancia de su rol en la sociedad y después, el más dificil, la igualdad de derechos y la igualdad de género.

En todo este dramático trayecto, poco a poco se fueron uniendo las reivindicaciones y se fueron conformando muchas organizaciones de mujeres en varios países.

Es hasta 1975, que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que reconoció de manera oficial el día 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer.

¿Qué hay detrás de los más de 100 años de lucha de las mujeres? No son solo las luchas de los sucesos anteriores al 8 de marzo de 1857, ni en específico este significativo día, no, es la conmemoración de todas las batallas que han librado en el devenir de todos estos años en donde la tragedia y el drama todavía superan los aún aislados hechos exitosos, que no por ser los menos, difuminan los enormes pasos hacia la igualdad de derechos y la igualdad de género.

A juzgar de los datos oficiales de muchas organizaciones y de varios gobiernos, es claro que la realidad de niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores en sus distintas condiciones, es trágica, dramática, irracional, y a veces demencial. Pero también se perciben muchos avances en otros países y en otros, los menos, el término de la lucha ya otea una posibilidad real más cercana.

Gracias a los compromisos internacionales para la igualdad de derechos e igualdad de género, se ha avanzado en algunas situaciones. Pero también es menester mencionar que es imprescindible el apoyo de los gobiernos al interior, en todos los aspectos.

La lucha será larga, pero queda claro que cada generación deja sembrada su semilla en las generaciones venideras y que tarde que temprano esta lucha terminará.

En tanto, casi en todos los países del orbe, se esperan marchas para conmemorar no solo el día internacional de la mujer como lo he reiterado, sino para conmemorar las luchas que han sostenido, las que sostienen y el ánimo y apoyo para las luchas de futuro. ¡Hasta la próxima!