A 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón

“Ten fe en el progreso” Ricardo Flores Magón

El pasado 21 de noviembre se cumplió un siglo del fallecimiento de Ricardo Flores Magón, una de las grandes figuras del movimiento social que desencadenó la Revolución Mexicana y uno de los más importantes precursores de la misma.

Por azares del destino, la efeméride casi coincide con la celebración del inicio del movimiento revolucionario en nuestro país, uno de los grandes anhelos del personaje que ocupa nuestra atención en esta ocasión.

Más allá de filias y fobias políticas, de que pueda estar de moda porque en los oficios y membretes del gobierno en turno se ha utilizado a lo largo de este 2022 la leyenda “año de Ricardo Flores Magón”, o de que sea una de las personas frecuentemente aludidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas y en otros espacios, lo cierto es que hablar de Flores Magón es hablar de uno de los hombres que sentaron y definieron las bases de lo que hoy entendemos como nuestro país a partir de la Revolución Mexicana.

Sin la vida, obra y acción de Flores Magón no pudiéramos concebir mucho de lo que nuestra nación ha ganado en la última centuria en términos de derechos fundamentales y libertades públicas tan esenciales como la libertad de expresión, la libertad de prensa o el derecho de rebelión, todos ellos catalizadores y articuladores de movimientos políticos de gran calado.

Periodista, activista, político, escritor, filósofo en sus variopintos oficios, anarquista y socialista en su decidida orientación ideológica, pieza clave de antecedentes centrales en la prensa mexicana como “El Hijo del Ahuizote” y “Regeneración”, organizador del Partido Liberal Mexicano; en fin, diversas e importantes aportaciones a la vida política nacional en tiempos absolutamente convulsos que le valieron la cárcel, el exilio e, indirectamente, la muerte.

Como él mismo lo dijo, “lo que el pueblo necesita para gozar de libertades es su emancipación económica, base inconmovible de la verdadera libertad”. Ante el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, Flores Magón fue un opositor incansable tanto en el terreno de las armas como en el campo de las ideas, lo cual eleva aún más su protagónico papel en esa etapa de nuestra historia patria.

Asimismo, y acudiendo de nueva cuenta a sus propias palabras, “los sumisos, los mansos, los indiferentes, los sufridos, los resignados, son la masa, la muchedumbre que con su pasividad, su modorra y su falta de carácter hace lento y doloroso el avance de las sociedades”.

Lo dicho no es sino una reivindicación de la democracia en una era donde la sola enunciación o pronunciación de palabras similares equivalían a una pérdida irreparable de la libertad. Por eso que es Flores Magón destaca también como uno de los más trascendentes próceres de la democracia mexicana, en aras de darle voz al pueblo, a los desposeídos y a los marginados.

Una última cita: “El tirano no es un producto de la generación espontánea: es el producto de la generación de los pueblos. Pueblo degradado, pueblo tiranizado”. Dichas hace más de cien años, estas palabras suenan a una genuina enseñanza que no debe pasar desapercibida. Como es bien sabido, cuando no se conoce la historia se está condenado a repetirla, por lo que la lucha de Ricardo Flores Magón, a un siglo de distancia, debe ser objeto de una celebración y de una conmemoración permanente, tanto en lo ideológico como en lo eminentemente práctico.