A conciencia...

Una realidad, el uso lúdico de marihuana

México ha dado un paso significativo para convertirse en el tercer país del continente americano en legalizar el uso lúdico de la marihuana, sumándose a Canadá y Uruguay, ya que en Estados Unidos sólo hay legislaciones locales al respecto.

Justificando que con ello se mitigaría la violencia generada por el crimen organizado en un país como el nuestro que es el mayor productor de marihuana en el mundo, los legisladores de MORENA, en la exposición de motivos señalaron que “el endurecimiento de la violencia en el país y la criminalización de sectores vulnerables de la sociedad a causa de actividades relacionadas con el cannabis”, son factores que podrían terminar legalizando su consumo recreativo.

El 19 de noviembre del año pasado, el Senado aprobó un dictamen sobre el uso adulto responsable del cannabis, y fue este 10 de marzo cuando la Cámara baja hizo lo propio, aprobando con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. la despenalización y regulación para el consumo lúdico. El 30 de abril es la fecha límite para que el Senado la ratifique y sea así, promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Derivado de esto, se tendrían que reformar artículos del código penal federal y de la ley general de salud, expedir la ley general para la regulación del cannabis, además de crear el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC).

Opiniones van y vienen, tanto a favor como en contra. Lo cierto es que este tema no es una novedad en nuestro país, tenía que llegar el momento en que se pusiera en la mesa de debate en donde se toman las decisiones, y ese momento ha llegado. Tanta polémica causa, que incluso entre expertos no logran unificar criterios sobre qué repercusiones tendrá el uso lúdico de la marihuana, lo que sí aseguran, es que en tanto se continúe dejando a la salud mental en el rezago, en el traspatio de los servicios de salud, poco se podrá hacer para prevenir un impacto de gran calado en la sociedad.

EN EL TINTERO… Luis Enrique Benítez Ojeda deja la dirigencia estatal del PRI. Seguramente irá en la lista plurinominal y arribará al CDE una persona de probada lealtad hacia Ismael Hernández Deras. Siguen repartiéndose las migajas del otrora poderoso partido… Continúa la incertidumbre en los trabajadores de la Secretaría de salud. No hay vacunas, y cuando llegan, se manejan con gran influyentismo, el Bicentenario no cumplió su palabra. Sí hay ciudadanos de primera y de segunda. Pero quizá emula lo dicho por Vicente Fox al final de su sexenio: “total yo ya me voy… ya no sé ni lo que hago” … Oficial, Esteban Calderón Rosas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, ha perdido la razón. Qué es lo que espera el gobernador para decirle: Compadre no me ayudes, y ¿Qué esperan los legisladores de MORENA para actuar como opositores?…

@raulgonzalezr