A consciencia...

El momento que más temían las autoridades y el personal de salud, llegó. La irresponsabilidad y antipatía social ha ganado de momento la batalla.

Divertirse y salir ha sido prioritario para la mayoría de los duranguenses que siguen ignorando las medidas de seguridad y atiborrando centros nocturnos mientras el personal de salud se cansa, desespera y fallece.

La cúspide de este cúmulo de emociones se dio este domingo próximo pasado, cuanto, posterior al fallecimiento de compañeros médicos, se dio otra lamentable pérdida, la del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 88, Óscar Chávez Mora, a manos de esta enfermedad que se ha convertido en una pesadilla.

Diversos médicos empezaron a hacer llamadas entre ellos. Tienen miedo y razones les sobran. No sienten el respaldo de la sociedad ni de la autoridad. Nadie los escucha. El descontrol llevó al encargado de fin de semana del Hospital 450 a renunciar.

No hay médicos ni hay enfermeras suficientes y aparte, dicen no tener medicamentos básicos para enfrentar esta crisis, a pesar de que diariamente se diga lo contrario. Por ello, a través de redes sociales, el personal de salud se manifestó exigiendo el semáforo rojo para disminuir la movilidad y no perder a ni un compañero más, ni un médico más.

La retórica y antipatía se llegó a convertir en la única herramienta de comunicación del gobierno. Hasta el día de ayer, que el gobernador José Rosas Aispuro Torres escuchó los reclamos del sector salud y les mostró su respaldo al cambiar el Semáforo a Rojo, lo que seguramente será malestar para algunos, pero un respiro para los compañeros que se encuentran en la primera línea de batalla y también, para el resto del personal de salud.

Huelga destacar que se requería un mensaje así de contundente. Ahora, se espera que todos los funcionarios de gobierno respeten las determinaciones del mandatario estatal para que sea congruente, ya que hay centros en donde quieren que personal contagiado, pero con síntomas leves, asista a trabajar.

Esta es una lucha de todos. No se puede regatear la vida de una persona por no asumir costos político electorales. Ojalá sociedad, gobierno, partidos políticos lo entendamos. Aispuro Torres lo comprendió, digirió y comunicó, y de inmediato se vio el respaldo de diversos sectores en las redes sociales. Hoy más que nunca, necesitamos unidad.

EN EL TINTERO… Gran vacío el que deja el amigo Óscar Chávez Mora. Aprovecho este espacio para enviar un gran abrazo a su familia. Que Dios les dé la fortaleza para salir adelante en este difícil momento. Descanse en paz el líder de la sección 88 del Sindicato de Salud…

@raulgonzalezr