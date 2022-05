A consciencia...

Ya son pocos los días que faltan para que concluyan las campañas políticas que definirán al próximo titular del poder ejecutivo del Estado. Marina o Esteban, Esteban o Marina, no hay más posibilidades reales a pesar de que Patricia Flores Elizondo por Movimiento Ciudadano es quizá, la que mejor desempeño ha tenido en los debates organizados por la autoridad electoral.

Esteban Villegas Villarreal domina el escenario, el discurso y sabe transmitir emociones. En este aspecto, no existe punto de comparación con ninguna de sus adversarias. Sus mayores debilidades han sido las propuestas desgastadas de otras campañas políticas ya que parece que retomó una especie de manual de candidatos del PRI a las gubernaturas, con su tarjeta: “Madre, salario Durango” a la que ha convertido en la parte toral de sus propuestas.

Cuenta con un equipo que tiene al menos cinco años generando una estructura propia lejana a cualquier partido político. Conocen de la importancia de alimentarla y movilizarla, no son ningunos improvisados. Saben que en política es difícil que se presente una oportunidad de esta magnitud y para ellos es la segunda y seguramente, la última.

El mayor conflicto que tiene Villegas Villarreal es la soberbia que ha inundado a buena parte de su equipo primario, a grado tal que muchos de los que se han sumado a la campaña argumentan que “sale más barato perder con Esteban estando con él que ganar con Marina” haciendo alusión al temor que genera el hecho de que el galeno y su equipo arriben al poder por los aires revanchistas, por lo que prefieren “operar” con él pero votar por la candidata de enfrente, finalmente “si Marina gana no vamos a tener espacios pero no nos van a perseguir. Si Esteban gana tampoco dará espacios, pero si no nos ven, ellos sí nos van a perseguir”. Es decir, lo mismo de hace seis años.

Creo que es sumamente importante que esta situación sea tomada en serio por el ex alcalde capitalino. No es cosa menor. Es mayor el temor y la presión que ejerce su equipo porque se sumen a la campaña o voten por él, que el propio convencimiento. No necesita de eso para ganar. Es cierto que la elección es de pronóstico reservado, pero hay quienes ya se la creyeron antes de ganar y se engalanan con poses de divos.

Esteban Villegas ha dado muestras de ser un tipo más sensato y maduro. Perder es parte del crecimiento de un político y el golpe asestado hace casi seis años le sirvió para aprender a digerir los tragos amargos. Es cuidadoso de no repetir los errores del pasado y logra transmitir que aprendió de la experiencia. Quizá sea momento de que su círculo principal entienda que no se ha ganado nada y que no hay que celebrar antes de llegar a la meta, que lo mejor es emular la actitud del sanjuanero.

EN EL TINTERO… El club de Futbol Alacranes de Durango se coronó como Campeón de Campeones, con lo que se gana la promoción a la Liga de Ascenso. Faltan adecuaciones al estadio, las cuales el gobernador Aispuro se comprometió en realizarlas si se obtenía el campeonato. Enhorabuena al club que preside Ciro Castillo Ibarra. Felicitaciones a cuerpo técnico y directiva.

