A consecuencia...

Por más que se quiera evitar hablar del Covid-19 para al menos distraer la atención en otras cosas, se vuelve prácticamente imposible en nuestra entidad. Más cuando según datos de la UNAM, la capital del estado ocupa el primer lugar de los municipios del país con casos nuevos diarios, lo que resulta más que vergonzoso, lamentable y preocupante.

Es cierto que hay demasiada inconsciencia social. Comprobado está que no aprendemos en cabeza ajena, sólo nos limitamos a observar cómo diariamente, los casos positivos acechan a los nuestros. Pero también es cierto que los gobiernos lanzan dobles mensajes. Por un lado, insisten en que no se salga más que a lo absolutamente necesario; por otro, so pretexto de que la economía no colapse, abren centros nocturnos, admirando desde la lejanía cómo éstos, llegan a exceder el límite de su capacidad. Fingen demencia.

Del mismo modo, nos invitan a mantener la sana distancia y a evitar las reuniones, sin embargo, los secretarios de despacho que se encuentran ya en campaña, comen con sus subalternos. En otros casos, promocionan en redes sociales el “llanto de licha por la entrega de un techo y baño para su vivienda en Poanas” sin el mínimo acatamiento de las normas sanitarias que tanto se esfuerzan en pregonar. La agenda pública de la autoridad, no para. Dobles mensajes.

Recientemente hubo un brote de coronavirus en una institución que depende de la Secretaría de Salud, en donde la propia directora pidió apoyo a su personal para asistir a una “perrada”. Los resultados están a la vista. Pregonan sin dar el ejemplo.

Mientras tanto, el personal de salud sigue enfrentando el coronavirus y la irresponsabilidad de todos a riesgo de su propia vida y con pocos insumos, aunque desde las conferencias vespertinas del gobierno se diga lo contrario, basta con preguntar a los compañeros que se encuentran al frente de las áreas Covid-19 para darse cuenta de las carencias, o preguntar al personal operativo restante cuáles son las herramientas con las que enfrentan la pandemia.

Si continuamos así, con dobles mensajes de las autoridades, la consecuencia seguirá siendo la inconsciencia social y lo peor para nuestro Estado estará por venir. Es cierto que son momentos de unidad, pero también de congruencia.

Mi reconocimiento y gratitud a mis compañeros del sector salud por su entrega.

EN EL TINTERO… Un duro revés para Morena lo sucedido en Hidalgo y Coahuila. El próximo dirigente nacional tendrá que meter el acelerador, sanar heridas que dejó la pugna por el poder cuando recorra todo el país. El PRI no deberá confiarse, esto es una bocanada de aire fresco para un enfermo terminal, pero cada elección es diferente… También hay que reconocer lo bueno. Jorge Salum del Palacio entregó a DMSP 100 nuevas patrullas. Una gestión histórica. Enhorabuena… @raulgonzalezr