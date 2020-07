A dos años de la histórica victoria democrática; AMLO el mejor presidente de México

Aquí les explico por qué Andrés Manuel López Obrador ya puede ser considerado el mejor presidente que ha tenido México.

Así como Benito Juárez logró la separación del clero del Estado, AMLO ha logrado la separación del poder político del poder económico. Antes mandaban los dueños del dinero, ahora manda el pueblo.

Así como Lázaro Cárdenas logró la expropiación petrolera, AMLO está logrando la recuperación de Pemex con la reconstrucción de las 6 refinerías y la construcción de la nueva refinería que nos hará autosuficientes en gasolinas y diésel. Esto sin aumentar el precio de los combustibles y combatiendo el huachicol.

López Obrador ha confirmado que es un hombre honrado a carta cabal, trabajador como nadie y cumplidor en sus compromisos de campaña.

Guiándose con la máxima: Por el bien de todos, primero los pobres.

Ha impulsado un gobierno honesto y austero.

Está construyendo el nuevo Aeropuerto Internacional.

Ya arrancó el Tren Maya.

Inició el Proyecto Transístmico del Pacífico al Golfo de México.

Creó la Guardia Nacional y empieza a mejorar la seguridad.

Le cumple a los pobres con todos los programas sociales que generan bienestar.

Les cobra impuestos a los grandes ricos evasores.

Retiró la pensión a los expresidentes.

Convirtió Los Pinos en un complejo cultural.

Creó Sembrando Vida, que es el mayor programa de plantación de árboles del planeta.

Toda esta obra transformadora la está realizando sin endeudar más al país.

Anima la Cuarta Transformación de la República cambiando al régimen neoliberal de corrupción y privilegios, por un nuevo modelo basado en el humanismo con justicia y bienestar.

Incentiva un nuevo modelo económico reactivando el consumo, que a la vez reactiva el comercio y éste a la producción. Un círculo virtuoso. Esta es la economía moral.

El lopezobradorismo es una nueva forma de hacer política centrada en los principios de: justicia, honestidad, austeridad, bienestar y democracia.

AMLO cumple: No miente, no roba, no traiciona.

Ha sabido sortear la pandemia del Covid-19 provocada por el coronavirus, así como sigue enfrentando la peor peste que ha enfermado a México: La corrupción.

Andrés Manuel está dejando como herencia y legado a nuestros hijos la honestidad, el amor al prójimo y a la patria.

Dirige sus mejores esfuerzos a construir un México justo, próspero y fraterno.

Conocí a Andrés en 1996 en Durango, andaba en campaña para ser presidente nacional del PRD. Desde entonces nos tratamos con afecto y compañerismo.

Lo apoyé para jefe de gobierno en la Ciudad de México en el 2000. Para presidente en el 2006 y en 2012, y la tercera fue la vencida en el 2018. Siempre he estado orgulloso de él.

Es un buen hombre. Sostenía que ser de izquierda es ser honesto y tener buenos sentimientos.

En el 2010 Andrés me dio la confianza y la responsabilidad de construir Morena en Durango. Junto a compañeras y compañeros que admiro edificamos Morena del 2010 al 2015. 5 años de arduo trabajo y cumplimos.

Ahora como siempre seguiré apoyando a este hombre bueno, al líder que México necesitaba, al estadista democrático, ejemplo para el mundo y al hombre de nación que está haciendo historia.

AMLO ya es el mejor presidente que México ha tenido.