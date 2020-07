A los amigos gracia y justicia… a los enemigos impunidad

México es un país en donde la justicia duerme el sueño de los justos casi siempre, en la cárcel están aquellos personajes que no pueden pagar un buen abogado, que no tienen amigos en las altas esferas del gobierno o que son víctimas de un revanchismo o de una vendetta política.

Ejemplos de lo anterior hay muchos en la historia reciente de este México mágico, el caso más reciente lo tenemos con Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto; la señora es acusada de fraguar la estafa maestra y de un desvío de 5 mil millones de pesos.

Como sabemos, Rosario Robles primero fue una miembro muy destacada de la izquierda, pertenecía al círculo más cercano de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), incluso fue jefa de gobierno del entonces Distrito Federal, sustituyó en el encargo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando éste decidiera intentar por tercera ocasión ser presidente de México.

En su periodo como jefa de gobierno quedó envuelta en un escándalo de romance y corrupción, en donde la familia Bejarano-Padierna tuvo algo que ver con las filtraciones de cierta información; luego Rosario se desquitó y dicen urdió un plan para filmar a René Bejarano cuando recibía fajos de billetes de parte de Carlos Ahumada, lo que sirvió para que fuera una temporada a la cárcel. Este hecho fue el primer video escándalo en México y el profe Bejarano fue bautizado como “El señor de las ligas”.

No cabe duda que la cultura popular mexicana es sabia, un estribillo popular mexicano reza: “Las reses de hoy serán los carniceros de mañana”, y sí, con las vueltas que da la caprichosa política ocurrió, los Bejarano-Padierna están ahora en la cima de la Cuarta Transformación (4T) y desde allí fraguaron para pagarle con la misma moneda a Rosario Robles, un sobrino de la senadora Dolores Padierna decidió mandarla a la cárcel bajo un pueril argumento de duplicidad de domicilios en dos licencias de conducir. Esto, a juicio del juez Padierna, puede ser causa de que Robles Berlanga se fugue.

Pero las cosas han sido diferentes para Emilio Lozoya, acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de soborno de más de 10 millones de dólares en el caso Odebrecht, el ex director de Pemex –al momento de escribir la presente reflexión- no ha pisado la cárcel, del aeropuerto lo trasladaron al Hospital Ángeles porque el señor presenta anemia y problemas de esófago.

No cabe duda que Lozoya ha hecho muy rápido buenas migas con la 4T, si hasta el mismo coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, ha salido a explicar que Emilio no es un acusado cualquiera, es un testigo, y como tal, recibirá un trato preferencial, de colaborador, sin importar que él sí huyó del país. Lo extraño es que haya sido Monreal y no Gertz Manero, el fiscal general de la República, quien lo aclarara.

Se dice que Emilio Lozoya trae material en video para inculpar al ex presidente Peña Nieto y a Luis Videgaray; en el caso de que sea cierto y AMLO los detenga, claro, previa consulta popular al pueblo, surge la pregunta ¿Qué tratamiento les dará, el de los amigos, o el de los enemigos?