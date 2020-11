A pastel rabón, rebanadas pequeñas

En un acto de reconocimiento y justicia, queremos y debemos dejar asentado que esta casa editora ha tenido a bien otorgar imparcialmente espacio a diferentes voces con criterios, opiniones e ideologías igualmente diferentes.

Para que el público lector evalúe y sopese y en función de lo mismo y por qué no, de acuerdo también a sus simpatías y preferencias tamice lo que cada editorialista exponga; un ejemplo, hace unos días en la misma página de este medio aparecieron dos colaboraciones muy diferentes entre sí, una con tinte de izquierda y otra de la derecha.

Cada uno aportando sus datos, hechos, y opiniones y creemos que hubo elementos suficientes para que los lectores se ubicaran; por supuesto que nosotros opinamos imparcialmente que la razón, cifras y demás información que aportó el izquierdista dejó muy en claro que le asistió la razón.

Lo valioso de este ejercicio es que los medios deben ser plurales y neutrales como es el caso de esta casa editora en aras de la credibilidad y el otorgamiento también el derecho a la libre expresión.

En los E.U. y en relación a sus pasados comicios electorales, hay voces que mencionan fraude; si es que existe algo de eso, seguro es que por allá anduvo sin duda Carlos Ugalde, porque para eso se pinta solo.

Un dirigente empresarial declaró que el outsorcing es legal y que su aplicación es benéfica. Pues podrá ser legal pero es injusto y fue implementado por el gobierno panista y respaldado por el PRI y partidos satélites, quienes modificaron a modo la ley para favorecer al empresariado, pero es inhumano contratar a empleados con ese sistema que les niega a los trabajadores servicio médico, derecho a sindicalizarse, despido amañado para no crear antigüedad, no liquidación justa, etc. por eso hoy se oponen se modifique la ley en beneficio y justicia para los empleados y obreros.

Casi igual sucede con las afores que sería un poco tardado aquí desglosar, pero que los prianistas estuvieron de acuerdo en implementar, apuñalando así y arteramente por la espalda a los trabajadores y que hoy la auténtica izquierda quiere corregir, alzando aquí la voz las bases magisteriales de Morena que encabeza el aguerrido activista y profesor Silvino García Estrada.

Pues nos es verdaderamente sorprendente cómo el alcalde Jorge Salum públicamente ofreció disculpas a los dueños y empleados de los gimnasios por “los errores en el procedimiento de desalojo violento de ellos en su manifestación”, además agrega que se actuó inapropiadamente en ese operativo de todos conocido. Lo que no le quedó claro al director de Seguridad Pública Municipal, o sea al Lic. Bracho quien a la par declaraba que él obró correctamente y aplicando puntualmente los protocolos de ley.

Mejor le hubiera sido guardar silencio Lic. Bracho y esperar que el alcalde declarara y fijara la posición del municipio y así no quedar usted en entredicho, involucrándose además en politiquerías revanchistas, haciéndose además merecedor al mote de la vox pópuli de “Lord chasquido de dedos” por su prepotencia contra los manifestantes.

Haremos una cronología de la postura de los gobernadores de la “ República Separatista del Norte” en sus pretensiones y enfrentamiento con el presidente de la república. De inicio tomaron como bandera el problema de la pandemia que enfrenta no sólo el gobierno y pueblo de México, sino todas las naciones del orbe.

En un afán publicitario y protagonista exigieron a AMLO la renuncia del doctor López-Gatell, postura aberrante y obvio ignorada. Después le exigieron la cancelación de los proyectos del Tren Maya, aeropuerto de Sta. Lucía y Dos Bocas y que esa lana se les canalizara porque ya se acercan las elecciones en esos estados, esa es la verdad y su gran necesidad.

Exigieron la no cancelación de los fideicomisos. Y es que de ahí se repartía dinero a particulares, empresas y fundaciones que nada tienen qué ver con programas de apoyo social o a instituciones de investigación científica. Aparte de los “beneficios” citados, les servía ese dinero para que asociaciones y fundaciones lo utilicen para financiar campañas de contra de AMLO y su gobierno, según investigaciones del periodista Alvaro Delgado.

De nada les ha servido al frente rijoso de gobernadores sus exigencias, bravatas e insultos y hoy sólo se conforman con que no les reduzcan las participaciones del presupuesto federal