¿A que vino Ricardo Monreal a Durango?

El pretexto fue el informe de la senadora Margarita Valdez. El fondo, destapar a su amigo José Ramón Enríquez como candidato de MORENA al gobierno del Estado. Como buen político, mencionó que también veía como posibles candidatas y candidatos por MORENA a Margarita Valdez, Marina Vitela y al candidato vitalicio del PT, Gonzalo Yáñez. Si Andrés Manuel López Obrador omitió su nombre cuando mencionó a sus posibles sucesores, él hizo lo mismo con Manuel Espino Barrientos. Para que vea usted que el “alzheimer” político es utilizado para mandar mensajes. Por lo pronto, Manuel Espino no es santo de su devoción. ¿Así o más claro?

Ricardo Monreal ha pasado por tres universidades muy prestigiadas políticamente: el PRI, su alma máter; el PRD de los chuchos y está por obtener su doctorado en MORENA. En Zacatecas, es considerado como un cacique político. ¿Si él fue gobernador, por qué no su hermano David Monreal Ávila? ¿Para qué son, entonces, las monarquías constitucionales tan famosas en todo el país, donde familias enteras ejercen el poder como patrimonio propio? Nepotismo disfrazado de derechos políticos y del derecho humano de votar y ser votado. Para muestra basta un botón: Los Moreira en Coahuila y José Murat en Oaxaca. Y ya encarrerado el gato, aquí en Durango un famoso político dueño de un partido, hizo a su hermana regidora y a su hermano diputado local. ¿Usted conoce conductas nepotistas en nuestra callada y tranquila ciudad colonial?

Los políticos como Ricardo Monreal Ávila no dan paso sin huarache. No vino a Durango de turista. Las y los diputados de MORENA aprovecharon la visita del líder del senado, para pedirle, en relación a la controvertida reforma de dos artículos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, sus buenos oficios con el gobernador. De manera pública, en una conferencia de prensa, le pidió al gobernador José Rosas Aispuro Torres que publicara la reforma de la Ley Orgánica del Congreso en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Y hablando de mujeres y traiciones, Ricardo Monreal les recordó a quienes hicieron la reforma que mientras no se publique en el Diario Oficial, la reforma no tiene vigencia, o sea, que sigue vigente la actual.

Si bien es cierto que el gobernador declaró que no vetaría dicha reforma, lo cual nos parece correcto, también, de acuerdo a la ley, tiene 15 días hábiles para su publicación. Dicho plazo se vence el tres de septiembre de 2021. Estos días, sin duda, serán muy largos para los de MORENA, y muy cortos para la alianza PRI, PAN y PRD. Como el asunto de la reforma es más político que legal, para su solución habría dos vías: la ruta más corta, un acuerdo político para no tener una crisis constitucional. La otra vía sería muy larga por los recursos que podrían interponerse. Ya sea violación a derechos ciudadanos, o en su caso una acción de inconstitucionalidad. Por eso se puede decir que no se ha dicho la última palabra. Los de MORENA enredaron la pita.

Pasan los días y vemos que les faltó a los morenistas hacer un acuerdo político del más alto nivel para aterrizar la reforma. Da la impresión de que no pensaron en las consecuencias políticas y legales de la reforma. Tal vez fue un error de cálculo no contemplar los quince días hábiles para su publicación. Y la de las y de los diputados de la alianza que serán mayoría en la próxima legislatura. Moraleja: no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Tampoco no todo lo que está bien, es correcto. No sabemos si Ricardo Monreal y el gobernador hablaron de la reforma. Lo que sí nos queda claro es que el líder del Senado no puede decirle al gobernador José Rosas Aispuro Torres lo que tiene que hacer.

