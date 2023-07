¿A quién quieren sorprender?

Para entender al PRI, y a la política mexicana, muchos recomiendan ver la trilogía de la película “El Padrino”. Otros opinan que en política no hay sorpresas, sólo sorprendidos.

La clase política nacional y local, siempre ha pensado que la sociedad no se da cuenta lo que sucede en las cúpulas del poder. Como diría Juan Gabriel: Ya ven que no es así. Olvidan que tarde o temprano, los secretos de los laberintos del poder, se hacen de conocimiento público.

Para nadie es un secreto: Desde las más altas esferas, se decide el destino del país. En la cúspide, esas cúpulas palaciegas tejen las deslealtades y las traiciones, por ejemplo, hoy salen a la luz pública por el caso Miguel Ángel Osorio Chong. Para que esto sucediera, esperaron que el exsecretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, anunciara su salida del PRI. Por esta razón, fue noticia a nivel nacional por sus declaraciones, el actual gobernador Esteban Villegas Villarreal. “Sin pelos en la lengua”, acusó de traidor al hoy expriista Osorio Chong. Y si Esteban Villegas lo dice, es por algo.

Y ya encarrerado el gato, declaró el gobernador que en 2016 perdió la elección porque Osorio Chong traicionó al PRI, entregándole a través del PAN, la gobernatura a José Rosas Aispuro Torres. Y para que no haya dudas al respecto, la magistrada presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Yolanda de la Torre, avaló todo lo que declaró el gobernador. En este contexto, se podría decir, entonces, que Esteban Villegas ha ganado dos veces la gobernatura; la primera, la perdió por la traición de Osorio Chong y la segunda, la que ganó por más de 100 mil votos.

A la sociedad duranguense le parece muy bien, que las traiciones de la clase priista se conozcan por boca de sus protagonistas. A este respecto, habría que preguntarnos ¿Si Miguel Osorio Chong, no se hubiera ido del PRI, hubieran salido esas traiciones a la luz pública? Téngalo por seguro que no. Como todos sabemos, la historia la escriben los vencedores y como dijo don Teofilito… lo que ha pasado en el PRI desde su fundación en 1929, no debe de sorprender a nadie. En la historia reciente de ese partido, Carlos Salinas de Gortari ha sido un digno discípulo de Nicolás Maquiavelo.

Salinas, con tal de legitimarse en el poder, entregó gobernaturas al PAN y su obra maestra, la traición al tricolor cuando a través de Ernesto Zedillo, llevó a Los Pinos a Vicente Fox. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, también fue otra traición a los priistas. La historia de las traiciones entre los grupos de interés al interior del PRI, hasta pasado el tiempo, ha sido posible conocerlas. Pero sería mucho mejor, enterarnos en el momento que suceden y no a toro pasado.

DATO¿A quién quieren





sorprender?

