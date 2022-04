A ver cuál es la otra

El 13 de marzo del año pasado, publiqué un artículo intitulado “ÉRASE UN PRESIDENTE”, en donde constato que no me he equivocado en las apreciaciones que mencioné en aquél entonces, y que, reproduzco de nuevo en sus dos párrafos iniciales:

“Érase una vez en un país lejano en donde reinaba una reina mala, a quien le importaba tanto su belleza que, cada día al despertar consultaba a su espejo a quien siempre le preguntaba “quien era la mujer más hermosa del reino”, y siempre el espejo le contestaba que era ella la más bella, que no había en el mundo otra con tanta hermosura.-

Algo parecido sucede en un país del mundo, en donde un presidente, no obstante que se encarga de catequizar todas las mañanas, a quienes le hagan preguntas preparadas para contestarlas, auto alabarse y fundirse en su éxtasis, y por cada cuestionamiento que se llegue a elaborar de más, ordenaba hacer una consulta o encuesta al “pueblo bienhechor y erudito” y siempre le responde lo que él desea escuchar y el resultado es que, él es el mejor presidente del mundo entero”.

Pues así quiso también hacer en su ratificación de mandato, esperando que, como todas sus consultas le salían a su modo, esta no sería la excepción; pero como lo había presentido anteriormente, el espejito en esta ocasión no le contestaría que sería el más bonito, y matemáticamente se sabía no se lograría el 40% de las votaciones, de manera que se preparó para echarle toda la culpa al INE, instruyendo a todos sus solovinos, a llevar a cabo todo tipo de violaciones para que no tuviera validez de alguna manera la consulta y que, por supuesto el INE fuera el culpable, a quien le ha tupido duro y macizo y que, todos sus seguidores tienen que mostrarse en contra y atacar a toda costa al INE, hasta Salinas Pliego lo está haciendo, con la seguridad de que el premio ha de ser sumamente atractivo.

Es el juego del presidente, “dame y te daré”. Personas que reciben pensión se volcaron a votar por la ratificación de mandato de su presidente, por sentirse comprometidos por su dádiva; personas que con poca preparación y consciencia consideran es la forma de agradecer.

Los hay también que, con tal de, aunque sea un voto, prometen una embajada en República Dominicana, y que, si lo vemos honestamente, es una especie de extorsión para conseguir el objetivo trazado. Admisible que suceda con los mascotas, buenos y sabios del pueblo del presidente, ¿pero de un diputado del PRI, para una embajada para su papi? Sí es lamentable.

Por último, también reproduciré una invitación que me ha llegado y dice: “Amigas, amigos y familia, este sábado a las 18:00 horas daré una conferencia de física cuántica bajo el título: Las Escisiones del Uranio Trabajando con Isótopos Radioactivos Transparentes en sus Tres Fases Ciclónicas. – Como ustedes saben, por mi profesión no tengo la menor idea de Física Cuántica, pero ayer vi al presidente hablar de valores, compromiso, honradez, justicia, estado de derecho, patria, moral cosas de las que él ni conoce, ni practica. Lo que me ha motivado y envalentonado a llevar a cabo la conferencia que anuncio. No fallen”.

Y así como de las ocurrencias que se han tenido, sólo han servido para tirar el dinero como la consulta pasada y lo que sucedió con el aeropuerto de Santa Lucía que, el mismo presidente dice que no vuela desde el AIFA porque no hay vuelos, y poco a poco, los vuelos forzados que ya existen, tendrán que volver a donde estaban por lo incomunicado e incómodo del AIFA, y se seguirá gastando en ocurrencias.