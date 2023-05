Abogados relegados

Para nadie es un secreto: Históricamente las relaciones entre la región de la Laguna, y la capital del Estado, no han sido por muchas razones, las mejores.

Se puede decir, por ejemplo, en nuestra ciudad está la sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para no ir más lejos, aquí se concentra el poder político y en Gómez Palacio la zona industrial. Se podría agregar que en nuestro estado se practica una política centralista, donde se toman todas las decisiones con sus respectivas consecuencias políticas y sociales.

“Haiga sido como haiga sido” salvo excepciones, no se ha podido hasta la fecha, contar con un gobernador auténticamente lagunero. Alejandro Páez Urquidi nació por esos rumbos, pero hizo su carrera en la ciudad de México y en otras partes del país. Quien estuvo muy cerca de ser gobernador, fue don Carlos Herrera del cual, ya conocen la historia: Se encontró en el camino al grupo del rancho “Las Águilas”. Su hija Leticia, por tercera vez presidenta de Gómez Palacio, si quiere realizar el sueño de su padre, si es pasión, que se le borre.

Y ya encarrerado el gato, no vemos en el círculo rojo del gobernador quien pueda ser sucesora o sucesor. Y no sería por falta de perfiles, carrera política, distinguido miembro del PRI o lo que usted quiera, pero en corto plazo no tendremos gobernador o gobernadora de la Laguna.

Será cierto; ¿Durango para los duranguenses y la Laguna para los laguneros? Mencionamos esto porque abogados de esa región protestaron por haber sido marginados a la hora de nombrar magistrados, para formar parte del Tribunal de Justicia del Estado. Como usted sabe, el gobernador tiene facultades de proponerle al Congreso, a las futuras magistradas o magistrados. Es la comisión de justicia quien aprueba las propuestas del poder ejecutivo y en su momento, se vota el dictamen en el pleno. Los abogados de la Laguna que alzaron la voz, por supuesto, que no fueron escuchados. Le reclamaron al gobernador, no haberlos tomando en cuenta para ser incluidos como posibles magistrados.

En este contexto, el diputado Ricardo Pacheco, en la tribuna avaló la propuesta del gobernador, apegándose a la Ley Orgánica del Congreso y de las facultades de las diputadas y diputados. También, Enrique Benítez subió a la tribuna para decir que votaría a favor del dictamen pero con algunas observaciones. Para comenzar, el diputado Benítez echó sus palomazos a los abogados de la Laguna y les dio la razón por el hecho de no haber sido tomados en cuenta. Propuso, además, que en lo subsecuente, se tome en cuenta a los perfiles de las abogadas y abogados laguneros. Y para rematar su intervención, puso en la mesa que ya es tiempo de hacer una profunda reforma a la ley orgánica del poder judicial del Estado.

Mientras son peras o son manzanas, palo dado ni Dios lo quita. Los paisanos de Lety Herrera tendrán que esperar un tiempo para ser tomados en cuenta.

Si se hiciera una reforma a la ley orgánica del poder judicial del Estado, debería incluir para que haya piso parejo, una tómbola en la que participen abogados de Durango y la Laguna. Recuerden lo que pasó en el INE.