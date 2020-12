Abriendo caminos y dejando huellas

Uno crece cuando acepta la realidad y tiene el valor de vivirla; cuando acepta el amor y tiene el coraje de consolidarlo; cuando acepta su destino pero tiene dominio de sí mismo para transformarlo.

Uno crece cuando asimila su pasado, construye su presente y proyecta su porvenir. Uno crece cuando enfrenta el invierno de la vida, cuando se recogen flores aunque tengan espinas, remarcando el sendero aunque circunstancias repulsas pretendan impedirlo. Seamos pacientes en todo y con todos en nuestro acontecer, pero sobre todo con nosotros mismos. Sirvamos a Dios buscando el bien por nuestros prójimos, que lo propio hace el Creador por nosotros.

Que la soberbia y el egoísmo no invadan nuestros corazones. Vivamos con voluntad los instantes de la vida, depurando nuestra mente cada noche para que Dios la llene de innovadora energía. Así, radiquemos de instante en instante porque ellos son los que conforman nuestra existencia. Enfrentemos con prudencia nuestros problemas y luchemos con honor lo que queremos; nada de abandonar todo por miedo sino tratando de hacer realidad nuestros sueños. Y algo más que me atrevo a mencionar: No abandonemos nuestros amigos cuando nos necesitan ni tampoco buscarlos sólo cuando nos conviene.

Dentro de lo humanamente permisible hagamos nosotros mismos lo viable y no nos atengamos a los demás; tengamos fe en Dios y luchemos por mejorar nuestro destino. Intentemos comprender a nuestros semejantes, aún más con los que convivimos. Unidos ayudémonos a seguir adelante por el camino del bien y la verdad.

Cada quien tiene su historia y no dejemos de dar gracias a Dios porque Él nos ha apoyado. Tengamos siempre momentos oportunos para la gente que nos necesite; pues no olvidemos que lo que la vida nos da también nos lo puede quitar. Vivamos nuestras vidas con actitudes positivas para bienestar propio, de nuestro hogar y comunidad.

Los buenos padres de familia no les dan todo lo que necesitan sus hijos; sino más bien los van enseñando a que vayan logrando lo que van necesitando. No buscan propiamente hacerlos felices sino enseñarles que la bienaventuranza depende de ellos mismos. No les dan lo mejor para que sean dichosos, más bien los civilizan para que disfruten hasta de lo más sencillo. No les resuelven sus problemas sino los orientan a asumir sus responsabilidades y aprendan de sus errores. Les enseñan que los fracasos son parte del camino hacia el éxito.

Los padres de familia han de asumir su compromiso de ser los primeros responsables en la formación de los hijos. La familia es una esfera social que es inviolable al ser constituida por normas de convivencia y la mejora educativa de cada uno de sus miembros; pues la misma unidad no puede dejar de lado la formación debida de cada uno de ellos.

Todo adulto que cuenta con la dicha de la paternidad, ha de ser responsable y dar ejemplo de vida, pues no olvidemos que los padres son los primeros maestros de sus hijos, sientan las bases y dan formación a su existencia futura, claro, reforzándola con mayor preparación. El ámbito familiar es el principal factor educativo fortaleciéndose con la enseñanza-aprendizaje que se construye en las instituciones educativas.

Uno crece cuando se acepta con determinación la realidad, construyendo con honor nuestro presente y proyectando lo que pueda edificar nuestro porvenir. Uno crece cuando se supera, se valora, se sabe dar frutos. Se prospera cuando abrimos camino, dejando huellas, asimilando experiencias y sembrando raíces. Cuando soportamos el invierno de la vida y airosos salimos adelante.

Cuando recogemos las flores que deseamos aunque nos espinemos. Uno crece cuando con sentimiento y nobleza ayudamos con gusto a nuestros prójimos menesterosos. Conociéndonos a sí mismos y dándole a la vida más de lo que nos concede. Cuando nos defendemos como el águila para no dejar de volar. Cuando aceptamos nuestro destino pero tenemos el coraje de cambiarlo.