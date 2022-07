Acción Nacional, destinado a dialogar

Seguramente cada instituto político participante en el pasado proceso electoral, ganadores y perdedores, estarán ya concluyendo el análisis de su actuación, pensando en el futuro inmediato; en el caso del Partido Acción Nacional no es la excepción.

Máxime considerando que a diferencia de hace seis años, cuando se consolidó como primera fuerza, hoy cayó al tercer lugar, con aproximadamente 100 mil sufragios, lo que hace necesario que su dirigencia, militantes y simpatizantes puedan empezar a sentar las bases del diálogo con otras fuerzas partidistas, y sobre todo, con quien habrá de gobernar a partir del mes de septiembre.

Y es que el principal reto será el de respaldar la salida del actual gobernador del estado, algo natural que sucede cada seis años, pues el desgaste de toda administración implica que por lo menos el partido que lo llevó al poder pueda construir puentes de comunicación con otros institutos políticos; de ahí la relevancia que reviste la llegada de Joel Corral a la Jugocopo del Congreso del Estado, por ejemplo, quien tendrá la tarea de mantener el diálogo en dos vertientes, durante el análisis de la cuenta anual del gobierno estatal y municipales del último año de cada administración, pero además, en relación a iniciativas de relevancia para la sociedad que requieran los acuerdos necesarios para saber transitar.

El legislador panista ha demostrado que sabe crear acuerdos, por lo que me parece no será complicado generar sinergias con los demás coordinadores y diputados de todas las fracciones.

El PAN tendría que dialogar al interior, con sus estructuras y dirigentes, para comenzar a trazar la ruta de la nueva dirigencia, que está próxima a dejar Verónica Pérez, pues de manera extraoficial se sabe que su deseo es dejar la presidencia blanquiazul para dedicarse de lleno a las labores propias como legisladora.

De ahí que Acción Nacional piense en que mediante acuerdos con los grupos representados dentro, será el cimiento para poder reagruparse y pensar salir en las próximas elecciones con perfiles identificados no sólo en el partido, sino ante la sociedad. La disputa por la dirigencia deberá dejarlos fortalecidos, quien sea que llegue a este encargo, creo que lo más importante es que el nuevo dirigente tenga la vocación del diálogo como una herramienta central para la obtención de resultados, máxime si hablamos que en el 2024 se mantendría de nuevo la alianza “Va por Durango”, y de las negociaciones que haga, dependerá el número de espacios que logren.

En este sentido, el PAN debe considerar que para el 2024 en el estado se elegirán los 15 distritos locales, cuatro federales, dos senadurías de mayoría y una de primera minoría, y que será en conjunto con el PRI y el PRD, por lo que dialogar para llegar a los acuerdos que más beneficie a su militancia, será más que necesario. Incluso en lo más inmediato también se da algo similar, en la construcción del gabinete de Esteban Villegas, creo que Acción Nacional deberá estar generando las condiciones para que en el gobierno de coalición, que se estableció al inicio de la campaña, queden los mejores cuadros, que verdaderamente representen la ideología de trabajo y quienes brinden resultados, y eso dependerá en gran medida de lo que se dialogue con el próximo jefe del ejecutivo en el estado.

Pajareando

Vítores y algarabía en la inauguración de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco; algo que me parece muy precipitado cuando se ha puesto en marcha sólo la primera etapa, algo así como sus oficinas, y se prevé que será hasta el 2026 cuando empiece a refinar. Esta obra, como el AIFA, creo que requieren más tiempo para lograr su objetivo, no es bueno “echar las campanas” con cosas a medias, claro que deseamos que ambos proyectos funcionen, pero mientras eso no sucede, creo que debemos ser más prudentes.