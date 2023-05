Acontecer político

La elección del Estado de México será la “prueba de fuego entre la alianza PRI-PAN-PRD y la de Morena-PT-PVEM, para definir la estrategia rumbo al 2024, por lo que se visualiza que el voto de los indecisos será parte importante para darle el triunfo a cualquiera de las dos contrincantes, Delfina Gómez y Alejandra del Moral.

A días de que concluyan las campañas electorales Gómez tiene una amplia ventaja sobre Del Moral, sin embargo la ha mantenido desde meses atrás a pesar que la candidata de origen priista ha logrado tener un avance considerable.

El Estado de México tiene 12.5 millones de electores, que tendrán la posibilidad de participar en las 20 mil 502 casillas el próximo domingo cuatro de junio.

De esta manera, el famoso “Día D” será la verdadera encuesta de los mexiquenses y dará paso para trazar la ruta rumbo a la elección presidencial del 2024, ya que el Edomex es considerado el bastión y fortaleza del priismo nacional.

Sin embargo, las circunstancias que prevalecen pareciera que Alejandra del Moral tiene una “misión imposible” de lograr.

Según las principales casas encuestadoras del país, la exsecretaria de Educación Pública tiene una ventaja entre 5 y 7 puntos, lo que da muestra de que se ha ganado la confianza y respaldo de la gente, por lo que a raíz de esta situación las candidata de la “Alianza va por México” apuesta por el voto de los indecisos.

Todos los partidos tienen estimado un porcentaje de votantes que aún no saben por quién van a votar en virtud de que no les convence del todo alguna de las aspirantes o simplemente porque creen que las propuestas de campaña no las cumplirán, además de valorar el porcentaje de abstencionismo que se pueda registrar.

Según algunas encuestadoras el porcentaje de ciudadanos indecisos se incrementó en base a cómo avanzaba la campaña, pasando de un 11 por ciento a un 19.4 por ciento que en estos momentos no tienen definido por qué aspirante votar.

Sin duda, la elección del Edomex será decisiva para las alianzas “Juntos Hacemos Historia” y “Va por México”, pero también se debe tomar en consideración que Delfina ya le ha ganado a Alejandra en la elección para el Senado de la República.

Ello, sin dejar de lado la campaña que en su momento hechó andar el Partido Movimiento Ciudadano en los medios de comunicación “Con el PRI ni a la esquina”, previo a día de la jornada electoral. ¿Afectará el voto que emitan los ciudadanos en el Estado de México?