Acontecer político

Un calvario cobrar Pensión Bienestar





Cada vez que nuestros adultos mayores salen a cobrar su Pensión Bienestar, es un calvario, caos y frustración el que tienen que vivir, por ello, en cada ocasión tienen que ir preparados mentalmente, ya que físicamente muchos de ellos los vemos cansados y agobiados por las largas horas de espera para entrar en los Bancos Bienestar que existen en la entidad.

Si bien, la Pensión de Adultos Mayores está dirigida hacia todos los mayores de 65 años que viven en México, hace especial énfasis en aquellos que están viviendo en comunidades indígenas o con altos índices de marginalidad, por lo que ir a recibirla les cuesta el doble de trabajo que a una persona con menos edad.

Sin embargo, las más de 30 sucursales del Banco Bienestar que existen en el Estado distribuidas en diversos municipios, donde además se cobran otros programas del gobierno federal, son pocas para atender a los cerca de 400 mil derechohabientes de todos los programas que se tienen en la entidad.

El que reciban la cantidad de 4,812 pesos cada bimestre de apoyo por parte del gobierno federal, es una acción loable, pero el mecanismo que utilizan es insuficiente y agotador para atender a los adultos mayores, ya que aún hemos observado a gente hacer fila después de 16:00 horas a consecuencia de que en algunas ocasiones los bancos y cajeros se han quedado sin dinero.

¿Pero por qué sucedió esto? Se preguntan muchos adultos mayores y la ciudadanía en general; se debe a que la 4T optó por eliminar los depósitos a cuentas de otros bancos, teniendo como “justificación”, la entrega directa y sin intermediarios de la pensión.

No perdamos de vista que esta situación, no es privativa del estado de Durango, ya que también se ha registrado en Tabasco, Puebla y Veracruz, por mencionar sólo algunos, y no es nueva, ya que se vive cada bimestre con largas filas, incluyendo a los jóvenes que son beneficiados con la beca “Benito Juárez”, situación que ha llamado la atención de la mayoría de los ciudadanos quienes son testigos del suplicio que viven los mayores de 65.

Ahora, también los diputados locales han puesto atención en ello, ya que uno de los bancos está cerca de la sede del Poder Legislativo de Durango (a sólo dos cuadras), por lo que se han sumado a la exigencia de mejorar los mecanismos de pago en todos los bancos.

Entendemos que las personas de la tercera edad quieren palpar y sentir en dinero en sus bolsillos, ya que algunos comentan que pueden hacer compras de mandado en algunos centros comerciales, pero para no batallar prefieren realizar pagos en efectivo en la compra de sus víveres o pagar alguna comisión en otro banco.

Ojalá, las autoridades de Bienestar escuchen el sentir de las y los adultos mayores y puedan encontrar la manera que puedan recibir su apoyo más ágilmente, ya que en la actualidad provoca que los abuelitos acudan a formarse desde muy temprano, para ser los primeros en pasar o en su caso sea menos tiempo que el ocupen dentro de la fila.

La solución está en manos del gobierno federal: Abrir más bancos y nuevos cajeros que permitan a los duranguenses tener un lugar más cercano de donde residen, ya que el trasladarse también les genera un gasto considerable.

La buena relación que mantiene el gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puede servir para ser el enlace y el gestor de esta demanda y necesidad de todos los adultos mayores de la entidad.

Ojalá se resuelva pronto.