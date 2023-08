Acontecer político

La responsabilidad de los maestr@s en los nuevos libros de texto





Ante la polémica que se ha generado por la distribución de los nuevos libros de texto en el Estado, las y los maestros duranguenses tendrán una amplia responsabilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se apliquen en los más de cinco mil centros educativos que existen en Durango de educación básica.

Si bien, muchos actores políticos han cuestionado el contenido de los nuevos libros y otros se han manifestado a favor como lo ha hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Durango, el gobierno del Estado ha tomado la determinación de valorar con expertos su contenido, lo cual es una decisión acertada tomada por el ejecutivo del Estado, Esteban Villegas Villarreal; pero no se tiene previsto frenar su distribución.

Por ello, es fundamental abordar el rol y la responsabilidad que tienen las y los docentes para afrontar las condiciones actuales que vive la sociedad y la Nueva Escuela Mexicana en el país y caso específico de Durango, donde tenemos una población mayormente tradicionalista y conservadora.

Pero también, no hay que perder de vista los cambios de conducta que han tenido los alumnos y las circunstancias que viven los padres de familia, las cuales se han modificado en los últimos años, ya que los tutores se han acostumbrado a dejar solo a sus hijos en los planteles educativos y dejarles la responsabilidad a los maestros.

Ahora, con los nuevos libros de texto que solo son una herramienta base en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los catedráticos tendrán la posibilidad de modificar el plan de estudios en un 40 por ciento, lo cual dependerá del entorno que se viva en cada región del Estado y de esta manera podrán aplicar acciones transversales, de competencias sociales, conductuales y emocionales.

A lo cual tendrán que sumar a su responsabilidad, el aprendizaje del funcionamiento de las nuevas aulas interactivas digitales.

No olvidemos que educar, no sólo implica impartir conocimientos sino también fomentar los valores, la solidaridad, el respeto, la no discriminación, la caridad, las buenas costumbres y el bienestar entre los que forman parte de la escuela, como son los padres de familia, catedráticos, alumnos y autoridades, por ello, a través de la educación se forja a los hombres y mujeres que constituirán el futuro.

De esta manera, se visualiza que los maestros pasarán más horas diseñando sus esquemas de trabajo para cumplir con su responsabilidad, acciones que en ocasiones no son reconocidas o recompensadas por las autoridades educativas, lo que provoca en algunos casos disminuya la motivación que tenían al inicio de su carrera magisterial o se genere unos escasez de docentes.

Los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 han generado un estrés en algunos maestros y maestras, así como en los padres de familia, sin embargo, esta situación pondrá a prueba la eficiencia de los libros fomentados por el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación del Estado, que encabeza el ingeniero Guillermo Adame Calderón, tendrá la obligación de hacer una evaluación constantes sobre los pros y los contras del nuevo esquema educativo, y de esta manera generar un esquema adecuado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con programas de perfeccionamiento profesional.

No perdamos de vista que la prioridad siempre debe ser contar con alumnos y alumnas mejor preparados para enfrentar las circunstancias que se viven día a día.