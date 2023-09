Acontecer político

¿Revisión de mochilas garantiza derechos humanos de alumnos?





Una vez más, en la agenda política y social se ha puesto sobre la mesa la factibilidad de implementar en 5 mil escuelas de educación básica el programa “Mochila Segura”, ante el anuncio que ha hecho Secretaría de Educación del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de iniciarlo en el transcurso de esta semana.

Si bien, se han generado posturas a favor y en contra en relación de esta medida porque algunos actores políticos y padres de familia consideran que se violan los derechos humanos y se atenta contra la privacidad de los estudiantes, es necesario prevenir y evitar accidentes dentro de los planteles educativos.

El programa “Mochila Segura” puede ayudar a tener un control para evitar que los alumnos introduzcan artefactos como son armas blancas o de fuego, para lesionar a sus compañeros o a cualquier persona dentro de los centros escolares, así como impedir la entrada de video juegos que les dificulten un aprendizaje adecuado, además de evitar la entrada de alcohol y drogas a las instituciones educativas.

Sin embargo, dependerá de los padres de familia si autorizan o no que las mochilas de sus hijos sean revisadas, donde la CEDH sólo hará la función de observadora.

Cabe destacar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, pero también se debe valorar el bien común de la sociedad, para evitar este tipo de acontecimientos lamentables, ello a través de una posible reforma al mandato constitucional.

Pero no hay que dejarle toda la responsabilidad a las autoridades de gobierno, también los padres de familia se deben preocupar un poco más por la educación de sus hijos y con ello me refiero no sólo a lo que sucede en los centros educativos, sino en lo aprenden desde casa, en las calles, con los amigos y en los lugares que cotidianamente visitan.

En la actualidad se tiene una ausencia de valores entre toda la sociedad, donde pareciera que la globalización nos ha hecho más insensibles ante ciertas o tales circunstancias, siendo más indiferentes ante la humanidad.

Pero la prioridad debe ser garantizar el derecho a la vida con medidas que brinden seguridad a los directivos, docentes, alumnos y los mismos padres de familia que forman parte del proceso educativo, sin dejar de lado una educación de calidad a través de un mecanismo integral.

Si bien en este momento nos encontramos en una línea delgada entre la seguridad y la privacidad de los estudiantes, debe prevalecer el sentido común para no poner en riesgo la vida de nuestros educandos y docentes, ya que a lo largo las dos últimas décadas hemos sido bombardeados por una gran cantidad de videojuegos con mayor cantidad de violencia, así como series en diversas plataformas digitales de narcotráfico y una facilidad en redes sociales que permiten comprar armas en el país sin ningún problema o regulación; por ellos la educación debe ser integral desde el seno familiar, lo cual representa la columna vertebral del proceso enseñanza-aprendizaje.

En este sentido, la comunicación entre padres e hijos es fundamental, así como tener la capacidad de visualizar algún cambio radical entre los hijos, para poder prevenir cualquier problema hasta una tragedia como las que se han registrado en otras entidades del país y no sólo reaccionar como coloquialmente se dice “ahogado el niño a tapar el pozo”.

La prevención de la violencia en las escuelas es un tema que no puede esperar más tiempo para ser atendido a nivel estatal y nacional, por lo que confiamos que en Durango el programa “Mochila Segura” dé buenos resultados.