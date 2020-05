Acontecer Político

Hoy, se marcará una nueva etapa en la historia

Después de un largo proceso de confinamiento en casa, el cual ha sido inédito, este lunes 324 municipios de 14 de Estados del País iniciarán un proceso de transición para activar la económica en México, los cuales no presentan ningún contagio de Covid-19 y no tienen vecindad con ayuntamientos contagiados, denominados Municipios de la Esperanza”.

Donde lamentablemente Durango no está considerado, pero a pesar de ello, algunas autoridades municipales han tomado la determinación de reiniciar actividades.

Sin embargo, estas medidas representan un avance para dejar poco a poco el encierro en el que nos encontramos todos los mexicanos desde hace más de 50 días, el cual nos ha puesto a prueba a todos los ciudadanos en todos los aspectos, desde lo laboral hasta lo familiar, donde algunos no la han pasado también y otros han sabido enfrentar la situación.

A pesar de ello, debemos ser muy cautelosos para que las cifras no se sigan incrementando, ya que no han disminuido y eso debe ponernos en alerta. Además de buscar las medidas para progresivamente se vaya permitiendo la apertura de los espacios públicos, pero sobre todo poniendo en práctica lo que hemos aprendido a lo largo de esta cuarentena para salir victoriosos en esta lucha epidemiológica.

Si bien, a través de estas alcaldías llamadas “Municipios de la esperanza” poco a poco vamos ir dejando atrás la pandemia sanitaria que afectó a todo el mundo y ha dejado a Durango con un saldo de más 150 casos, hoy se marcará un antes y un después, con el Plan de la Nueva Normalidad, por lo que debe prevaler una gran responsabilidad por parte de todos los ciudadanos y una colaboración estrecha de todas las autoridades federales, locales y municipales.

Durante los meses de marzo, abril y mayo nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud, pero también de la fragilidad de nuestra economía y de la falta de responsabilidad de muchos ciudadanos para acatar las medidas sanitarias.

Pero a pesar de ello, hoy se marcará una nueva etapa en la historia de México y Durango, donde tenemos muchos retos por enfrentar, como es ayudar a los que más necesitan, para que los pobres dejen de ser más pobres, ya que hemos visto que este sector ha sido uno de los más afectados; por lo que se deben emprender políticas públicas que provoquen la igualdad de oportunidades para todos; así como fortalecer la economía nacional y local.

Este proceso de reapertura en municipios focalizados, abre la esperanza para que en un corto plazo se extienda en todo el país y sobre todo en nuestra entidad; por que la pandemia ha dejado un saldo negativo en muchos duranguenses que han perdido su empleo y no tienen ingresos para alimentar a su familia, así como muchas micro y mediadas empresas que hoy presentan dificultades para mantenerse a flote.

Sin embargo, es necesario que sigamos llevando acabo los protocolos de sanidad, para lograr que en un menor tiempo se termine la Jornada Nacional de Sana Distancia implementada por al Gobierno Federal, la cual ha servido para cuidar la salud de todos los mexicanos, misma que se tiene prevista para concluir el primero de julio, sin embargo, debemos estar conscientes que nuestra vida no volverá a ser como antes.

Ojalá que este regreso gradual que se tiene planeado a través de tres etapas, sea la mejor medida tomada por el Consejo de Salud, ya que de lo contrario a partir de esta semana muchos mexicanos pueden estar inmersos en círculos con alto riesgo de contagio al retomar su vida en todos los ámbitos.

Y más aún en el caso de Durango, donde el pico de la pandemia aún no alcanza su punto más elevado, por lo que de manera muy acertada las autoridades educativas en el Estado han tomado la decisión de no regresar a las aulas el primero de junio, al no existir las condiciones sanitarias para ello.

Confiemos que esta esta incertidumbre provocada por la emergencia sanitaria del Covid-19, concluya lo más pronto posible por el bien de todos, por lo que pregunta aún queda en el aire. ¿Qué pasará después de este aislamiento social? Porque esta epidemia ha llegado para quedarse.