Acontecer político

Pobreza alimentaria, la otra pandemia que acecha

La pobreza alimentaria se puede convertir en la otra pandemia que deban enfrentar el país y el Estado, por lo que se tiene que actuar de manera oportuna para no llegar a ello, ya que a consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19, muchos mexicanos y duranguenses se han visto en la incapacidad de adquirir una canasta básica para sobrevivir, porque han perdido su empleo o no han podido abrir sus tienditas o pequeños ‘changarritos’.

Hay que estar consientes, que vivir en condición de pobreza, también representa el no tener acceso a los servicios básicos de salud y educación, así como un trabajo bien remunerado, dando paso a una mala alimentación.

Sin embargo, las cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), revelan que la población en condiciones de pobreza en Durango podría llegar al 40 por ciento, pero lo que es más preocupante es que en el caso de pobreza extrema podría superar los 50 mil duranguenses, lo que pone una alerta para las autoridades locales.

A nivel nacional, si el Producto Interno Bruto (PIB) tiene una caída de más de 6 por ciento y la tasa de desempleo sigue en aumento a causa del Covid-19, México podría perder los logros que obtuvo en materia de pobreza entre 2008 y 2018, así lo han informado los autoridades; lo que representaría un retroceso y dando como resultado 10 millones de nuevos pobres en el país; por lo que la política del gobierno federal debe ser modificada.

De esta manera, las comunidades más afectadas serán las medio rural y la región indígena, quienes siempre han estado más marginadas por la geografía donde esta ubicadas, por ello, se tienen que realizar los esfuerzos necesarios por parte de los tres niveles de gobierno y si es posible con el apoyo de la iniciativa privada, para evitar que la crisis sanitaria que estamos viviendo desde hace varios meses, se convierta en otra crisis alimentaria.

Además, no podemos dejar de lado algún porcentaje de la población que vive en las zonas urbanas del Estado y del país, quienes por no tener un ingreso en estos momentos su condición alimentaria está condicionada, por lo que se deben tomar acciones para romper este ciclo de afectación económico-social.

Ante esta situación, es necesario ejecutar acciones precisas, para lograr contener los efectos negativos de la emergencia sanitaria.

Una muestra de ello, es el proyecto de unidad “DAR+”, que sin fines de lucro busca atender las necesidades de niños y mujeres embrazadas que sufren desnutrición en la zona indígena de los municipios del Súchil y Mezquital.

De esta manera, la sociedad organizada, apadrinando este esquema ha permitido que se puedan llevar paquetes alimentarios a la comunidades y poblados más alejados de esta región, donde los habitantes presentan carencias sociales y de ingresos, situación que los ha orillado a disminuir su bienestar; por lo que a través de esta medida se busca contrarrestar y ayudar en algo su situación, para que puedan tener mejores condiciones de vida.

Sin embargo, los gobiernos deben ir más allá, como es mejorar los servicios básicos en cada colonia, fraccionamiento, poblado o comunidad, y así las familias puedan tener mejores condiciones de vida, sin dejar de lado la educación que es considerada la base del desarrollo para cualquier municipio, estado o país.

Ya que en las comunidades rurales e indígenas, pocos tienen acceso a la educación y muchos otros tienen dejar la escuela para mantener a sus familias, situación que los ha orillado a migrar en busca de mejores oportunidades de vida, además de los altos índices de discriminación que existe contra ellos.

Ojalá que las autoridades y los empresarios puedan amortiguar el impacto de la crisis en la población más vulnerable, para que no se incremente su condición de pobreza, porque en estos momentos no tienen los recursos para satisfacer principales necesidades. No hay que dejar que esta situación crezca, porque en algún momento no se podrá controlar.