Acontecer político

Fiscalía Anticorrupción debe dar resultados

Una vez que el presidente municipal, Jorge Salum del Palacio, presentó ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción una denuncia por desvío de 14 millones de pesos y el ejercicio indebido contra cinco ex funcionarios de la pasada administración.

Este organismo autónomo tiene en sus manos una vez más la posibilidad de demostrar a los duranguenses que han cuestionado la falta de resultados, que sí cumple con sus funciones de investigación y persecución de este tipo de delitos.

Desde que entró en funciones su titular, Héctor García Rodríguez, los señalamientos en contra del actuar de esta dependencia no han dejado de parar y más aún cuando Durango se encuentra dentro de los 10 estados con mayor índice de corrupción en el país; por ello, los ciudadanos demandan cero tolerancia contra quienes le hagan daño a nuestro querido Durango.

Un sector importante, que también ha cuestionado al Fiscal Anticorrupción ha sido el empresarial, quienes desde su punto de vista no han visto resultados positivos de este organismo de procuración de justicia, ya que no se han establecido sanciones, multas o inhabilitaciones contra ex funcionarios o actuales servidores públicos.

Por ello, la eficiencia en la prevención y combate a la corrupción a nivel local no se ha visualizado, sin embargo, no dudo de la capacidad y buena voluntad de su titular, pero eso no es suficiente para obtener los resultados que demandan todos los sectores de la sociedad y más aún cuando vivimos en un país que por naturaleza es corrupto; situación que debe cambiar.

Hay que reconocer que la Fiscalía Anticorrupción no puede realizar sola todo el trabajo, sino que también depende de la buena coordinación que se tenga con las diferentes dependencias de gobierno, ya sea municipal o estatal, para conocer los hechos de corrupción, y en gran medida de las denuncias que pudieran presentar los ciudadanos que cada vez son más vigilantes del actuar de sus gobernantes.

Ojalá que el Sistema Local Anticorrupción que empezó a cocinarse desde el 2017, demuestre que tiene razón de ser al dar seguimiento puntual al caso de los cinco ex funcionarios señalados y no sólo quede en una “llamarada de petate” o en un simple “carpetazo” de este asunto de interés para todos, porque los duranguenses están cansados de malos funcionarios.

Esperemos que se dé un paso firme para seguir combatiendo la corrupción en Durango, porque nadie debe hacer mal uso de los recursos públicos, que son generados por los impuestos de la gente, ya que esta situación disminuye los alcances que se puedan tener dentro de los programas sociales o de obra de cualquier gobierno en beneficio de la sociedad.

Sabemos que fomentar la cultura de la legalidad no es una tarea fácil, sin embargo por algo se tiene que empezar para dejar de lado las prácticas corruptas que se realizan en casi todos los niveles de gobierno y entre los mismos ciudadanos, pasando de los discursos a los hechos.

Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción tiene esta nueva oportunidad de materializar con su investigación un verdadero combate a la corrupción, el cual es un gran pendiente que se tiene con la ciudadanía, no sólo a nivel local, sino también a nivel federal.

No olvidemos que este tipo de conductas dañan a toda nuestra sociedad, por lo que las instituciones de gobierno deben poner la muestra y realizar sus funciones apegadas a la legalidad; además de impulsar acciones o políticas públicas en coordinación con las sociedad civil y la iniciativa privada para ir eliminando este mal hábito que ha prevalecido a lo largo de los años.

Si bien es cierto, el problema no es la falta de sanciones o leyes para combatir la corrupción, si es, el que no se cumplan las normas jurídicas, porque hay muchos que creen que las “leyes se hicieron para violarse”; situación que no debe ser así.