Acontecer político

¿Necesitamos nuevamente medidas para disminuir la movilidad en Durango?

Hoy necesitamos duranguenses comprometidos con su salud y con su círculo cercano. ¿O acaso necesitamos que nuevamente las autoridades reconsideren medidas drásticas para disminuir la movilidad peatonal y vehicular, ya que Durango está en una fase crítica?

No olvidemos que Durango se sumó a los 16 estados que una vez más se encuentran dentro del semáforo epidemiológico en color rojo, el cual representa el nivel de alerta máxima de contagio del Covid-19, según lo determinado por las autoridades de salud a nivel nacional, donde se contemplan cuatro indicadores: tendencias de síndrome, hospitalizados, casos positivos y ocupación hospitalaria, lo cual ahora nos pone en una situación más complicada en todos los aspectos.

Además, de que la Secretaría de Salud en el Estado ha superado sus propias proyecciones, teniendo un registro en el último reporte de tres mil 932 contagios en todo el Estado, con 307 defunciones, de esta manera las autoridades no esperaban que se rebasarán los tres mil 818 casos, por lo cual es oportuno analizar la posibilidad de impulsar nuevas medidas de restricción.

Por ello, como duranguenses no debemos relajarnos y quien pueda seguir en confinamiento tiene que hacerlo, ya que sólo debe existir una movilidad básica; sin embargo, un sector que no podemos limitar en estos momentos es el empresarial o de bienes y servicios, pero sí se pueden fortalecer los protocolos de sanidad, los cuales están obligados a implementar.

En los últimos días nos hemos percatado que Durango sigue manteniendo una movilidad no menor al 70 por ciento, lo que no ha permitido detener la cadena de contagios en la entidad, pero si la propagación del número de casos, situación que nuevamente pone una alerta a las autoridades y a la ciudadanía en general de que es lo que se debe realizar los próximos días.

Si bien, es cierto que las personas con mayor riesgo son los mayores de edad, mujeres embarazadas, o con alguna enfermedad previa como el cáncer, diabetes o hipertensión, todos debemos seguir realizando las medidas preventivas, ya que no olvidemos que es un virus que se contagia de persona a persona, por lo que todos debemos cuidar nuestra salud.

Hay que aprender a vivir con esta nueva normalidad, con todas las medidas de prevención necesarias, ya que el personal de salud que enfrenta en primera línea la pandemia sanitaria del Covid-19, en estos momentos se encuentra cansado, si por la carga de trabajo y estrés; pero están más cansados por la falta de sensibilidad de los duranguenses para asumir con responsabilidad esta pandemia que vino para quedarse.

Hoy más que nunca se debe valorar el trabajo realizado por los médicos, enfermeras y enfermeros que día a día arriesgan su vida para salvar a los demás en los centros de salud y hospitales; sin embargo, la movilidad en el Estado, no ha disminuido, al contrario ha provocado que a nivel nacional nuevamente se coloque en color rojo dentro del semáforo epidemiológico.

Desde marzo hemos visto a médicos que han perdido la vida y muchos más que se han contagiado, obligándolos a dejar de ver a sus familias para aislarse y no incrementar las estadísticas; a pesar de que cuentan con el equipo personal de protección necesario, pero no olvidemos que están inmersos en un riesgo permanente.

Esto no ha limitado que muchos duranguenses anden en la calle, como si no existiera el riesgo de contraer el virus, mucha gente se ha relajado y esto lo vemos más entre los jóvenes, donde ya no existen las medidas de la sana distancia y el uso del cubrebocas.

Por eso, como duranguenses cada quien debe asumir su responsabilidad, ya que no sólo depende del gobierno evitar los contagios, es una tarea de todos y ojalá el llamado de la Secretaría de Salud de “Quédate en casa”, nuevamente pueda tener eco entre los ciudadanos para realizar sólo actividades esenciales que no pongan en riesgo su vida, ni la de los demás.