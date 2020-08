Acontecer político

Las dificultades del regreso a clases a distancia

Una vez que se dio a conocer por parte de la Secretaría de Educación Pública que el ciclo escolar 2020-2021 dará inició el 24 de agosto, con clases a distancia a través de la televisión pública y privada, con la prioridad de proteger la vida, la salud e integridad de los maestros, alumnos y padres de familia ante la pandemia de la emergencia sanitaria que se vive en el país.

Este modelo deberá enfrentar muchas dificultades para disminuir el rezago educativo y la deserción escolar.

Hay que reconocer el esfuerzo que realizarán las cuatro televisoras, Televisa, TV Azteca, Imagen y Milenio; junto a los canales del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para llegar a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares de educación básica y media superior a través de este esquema alternativo “Aprende en Casa II”.

A pesar de ello, la ONU ha hecho un llamado a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una “catástrofe generacional”; por lo que la decisión tomada por los gobiernos federal y estatal, tendrá un efecto que impactará a los niños, adolescentes y jóvenes mexicanos y durangueses.

No olvidemos que según el Consejo Nacional de Evaluación Pública de Desarrollo Social (Coneval), cerca de 21 millones de mexicanos presentan rezago educativo en el país, por lo que la participación de padres de familia, maestros y sobre todo de los estudiantes será fundamental para lograr un esquema de enseñanza-aprendizaje de calidad.

Sin embargo, no hay que perder de vista que en muchas ocasiones las clases por radio, televisión y en línea no han brindado los resultados esperados en México, porque los alumnos tienen muchas distracciones, al menos en el nivel básico y más aún donde se presentan desigualdades sociales, como son las comunidades indígenas asentadas el país y en gran parte de Durango.

En este sentido, se deben tomar en cuenta todas las complicaciones que se vivieron en el primer esquema de “Aprende en Casa”, para no cometer los mismos errores dentro del nuevo ciclo escolar.

Por ello, este regreso a clases, no sólo será complejo para nuestros alumnos, sino para los mismos maestros y padres de familia, ya que hay muchas comunidades, donde no tienen internet o luz para conectar una televisión, o en su defecto no cuentan con una.

No dudo de la capacidad de los docentes para brindar sus clases, quienes además tendrán que capacitarse en herramientas tecnológicas; pero con este mecanismo no tienen el control total de su labor, ya que hay situaciones externas que no están en sus manos, como es la hora en que los niños se conectan por internet o el televisor o las distracciones particulares que se viven en cada casa, donde algunos padres no les exigen lo suficiente a sus hijos y otros les exigen demasiado.

Por ello, los equilibrios serán fundamentales entre la carga de trabajo que se pida a los alumnos, pero sobre todo debe existir un seguimiento puntual por parte de las autoridades educativas, ya sea a nivel federal o local, por el bien de todos.

También hay que valorar la posibilidad de eliminar las cuotas escolares, ya que las clases no serán presenciales, por lo que no se requieren recursos adicionales para los planteles educativos y más aún por la difícil situación económica que viven muchas familias duranguenses.

Sin lugar a dudas, estaremos enfrentando un nuevo estilo de vida con las clases por televisión porque parece que la pandemia del Covid-19 se prolongará por mucho tiempo, lo que también afectará la convivencia familia y más aún cuando ambos padres tienen que acudir a trabajar y tendrán que dejar a sus hijos solos con un esquema de aprendizaje que no les roba toda su atención.

Según el Coneval, cerca de 21 millones de mexicanos presentan rezago educativo en el país, por lo que la participación de padres de familia, maestros y sobre todo de los estudiantes será fundamental para lograr un esquema de enseñanza-aprendizaje de calidad.