Acontecer político

Paquete Económico 2021 debe generar estabilidad

El Paquete Económico para el 2021, que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados, tiene que ser una propuesta realista encaminada a hacer frente a la crisis económica que ha provocado la emergencia sanitaria del Covid-19 en el país.

Ya que el diagnostico está a la vista de todos, por lo que sólo se requerirán acciones de fondo y bien definidas.

Hay que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecen como fecha límite el día ocho de septiembre para que el Ejecutivo Federal presente los proyectos de la Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación al Congreso de la Unión.

No olvidemos que ante la crisis que estamos viviendo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), prevé cerrar el 2020 con un déficit de 806,358.8 millones de pesos, el cual será el más alto que se haya registrado en el sector público desde 1990.

Ante el escenario que estamos viviendo, se debe construir una propuesta equilibrada, tomando en consideración temas prioritarios como son la salud, para hacer frente al Covid-19, con más centros de salud y hospitales, pero sobre todo destinar recursos para comprar las vacunas que están necesitando miles de mexicanos para disminuir las estadísticas de defunciones por este virus.

Otro de los aspectos importantes es la reactivación económica, por lo que se debe brindar las condiciones necesarias para que haya mayores inversiones en todo el país y así se puedan generar más empleos, sin dejar de lado las pequeñas y medianas empresas, además de impulsar cada uno de los sectores productivos en cada región, como es la minería, el campo y el sector forestal, los cuales son fundamentales para el crecimiento del país al ser una de las principales actividades económicas.

No podemos dejar de lado el tema educativo, ya que muchos estudiantes no tienen los medios tecnológicos y económicos para realizar su educación en casa, como sucede en las comunidades del medio rural y la zona indígena del país, sin dejar de lado las colonias de la periferia que existen en muchos estados y que no cuentan con los servicios básicos, como es la electricidad.

Pero sobre todo no se deben contemplar más impuestos para los mexicanos, lo cual afectaría en gran manera la economía familiar, la cual ya está muy dañada, principalmente entre los sectores más vulnerables, porque muchos de ellos se encuentran inmersos en condiciones de pobreza; reto que seguirá siendo un tema pendiente de muchos gobiernos.

Por ello, el Paquete Económico 2021 tiene que impulsar el desarrollo del país, pero sobre todo corregir los desequilibrios y las desigualdades sociales, para provocar una estabilidad social y económica en el país.

A partir del ocho de diciembre hasta el 15 de noviembre los diputados federales estarán asumiendo un gran responsabilidad al tener en sus manos la facultad de analizar, revisar y modificar, si es posible la distribución de los recursos que se destinarán a los programas sociales y que recibirán cada una de las entidades del país para realizar acciones en beneficio de los gobernados.

Ojalá y nuestros representantes populares en el Congreso de la Unión puedan establecer los acuerdos necesarios a través del diálogo serio y responsable, donde se dejen de lado las posturas de partido y los procesos electorales que se avecinan, pensando únicamente en el beneficio de la ciudadanía, ya que se visualiza un escenario complicado en el 2021.

Por ello, se debe establecer una estrategia nacional que permita lograr la recuperación económica, donde se tomen en cuenta todas las variables, como es el panorama internacional, la economía del país, la inflación, así como los reportes de la actividad industrial, del sector financiero y el mercado del petróleo que es muy variable, con el objetivo de contar con un panorama amplio que brinde la posibilidad de definir o establecer las mejores propuestas del Paquete Económico nacional.

