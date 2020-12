ACONTECER POLÍTICO

2021, debe ser un año esperanzador

Sin lugar a dudas, el 2021 se convertirá en un año esperanzador para todo el mundo, debido a la emergencia sanitaria que afectó a todos los sectores de la sociedad en este 2020, el cual ha puesto a prueba a todos los ciudadanos y en especial a los mexicanos, sobretodo en el rubro económico y de salud.

Dentro de este panorama de claroscuros, la entrega de vacunas que recibirá el país a lo largo del próximo año permitirá atender a toda la población, ya que de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen cerca de 127 millones de personas y el Gobierno Federal tiene convenios de compra con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Cansino, para recibir más de 200 millones de dosis, por lo que algunos ciudadanos tendrán la oportunidad de ponerse una segunda vacuna de ser necesario, lo cual es un aspecto positivo que se tiene que destacar antes las adversidades que estamos viviendo.

Sin embargo, hay otro aspecto que no se debe dejar de lado como es la econonía mexicana, la cual hasta la fecha no tiene un panorama alentador, por lo que se deben buscar los mecanismos necesarios para no tener una caída que supere los dos dígitos, ya que de lo contrario las condiciones económicas y de ingresos de todos los mexicanos se verán afectados.

Por ello, los empresarios y las autoridades de los tres niveles de gobierno deben establecer un frente común para mantener una economía estable y de ser posible lograr un crecimiento financiero, generando nuevas inversiones en nuestro país, de manera especial en cada uno de los estados para lograr un desarrollo regional.

Ojalá, se pueda generar este compromiso de atraer inversiones, sobretodo extranjeras, para dejar atrás la incertidumbre que prevalece entre todos los mexicanos; ya que de generarse esta situación y sumándole el programa de vacunación que se ha emprendido en el país y siguiendo aun con todas las medidas preventivas, como es usar el cubrebocas, lavarse las manos y continuar con el distanciamiento social, la actividad económica continuará activa y se fortalecerá, pero es algo en lo que de manera directa o indirecta estamos involucrados todos.

Desde luego, no podemos dejar de lado la dependencia financiera que tiene México con los Estados Unidos de América, ya que es nuestro principal socio comercial, donde más del 80 por ciento de las exportaciones se envían al vecino país del norte y la importación extranjera siguen teniendo un porcentaje importante, además de los paisanos que trabajan allá y envían remesas a nuestro país.

Por lo que en base a las condiciones económicas que se vivan o afecten a Estados Unidos, también se verán reflejadas en nuestro país.

Por ello, hay que confiar que todos, ciudadanos, políticos, autoridades, asociaciones, sindicatos, empresarios y gobernantes, puedan hacer lo que nos corresponde para no tener un año complicado y podamos consolidar un 2021 con mejores oportunidades para todos, siempre siendo propositivos y buscando el bien común como sociedad.

Esperemos que lo que nos ha dejado esta pandemia del Covid-19, no nos detenga para lograr el país y el Durango que todos anhelamos, que las ideologías no divida a nuestros gobernantes y más ahora que estamos inmersos en un proceso electoral, el cual será el más grande en la historia del país; por lo que sólo unidos y buscando las coincidencias se pueden tener mejores resultados.