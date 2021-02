Acontecer político

El reto de la intercampaña

En estos momentos que nos encontramos inmersos en el proceso electoral 2020-2021, específicamente en la etapa de intercampaña, han surgido una gran cantidad de dudas al interior de los 11 partidos políticos que tienen registro en Durango.

Sobre todo en los de nueva creación, sobre el trabajo que pueden realizar en esta tapa que inició el primero de febrero y concluirá el 03 de abril para candidatos a diputados federales y el 13 de abril para legisladores locales.

En virtud a los lineamientos que marca en Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), todas las agrupaciones políticas pueden realizar actividades, reuniones, mesas de trabajo y eventos, siempre y cuando no se haga un llamado al voto de manera directa, tampoco se puede promover las propuestas de sus precandidatos por parte de aquellos partidos políticos que ya tienen algunos perfiles definidos como son el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional.

En este caso tanto el PRI, PAN y PRD que conforman la alianza “Va por Durango y Va por México”, impulsarán sus mejores estrategias para esta contienda, ya que el objetivo principal es alcanzar la mayoría en el Congreso local e incrementar el número de representantes en el Congreso de la Unión.

Po su parte Morena y el PT, continuarán trabajando juntos para seguir fortaleciendo en proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y que en el caso de ser necesario contarán con el respaldo agrupaciones satélite como es el Partido Encuentro Social (PES), Fuerza Social por México y dependiendo de los acuerdos hasta de Movimiento Ciudadano e incluso puede ser el Partido Verde de México, con quien participa en la alianza a nivel nacional, no en lo local.

En el caso del Partido Duranguense (PD), históricamente siempre ha mantenido una alianza de facto con el Revolucionario Institucional.

No podemos dejar de lado que en estos momentos todos los partidos políticos tienen algunas limitantes para realizar su trabajo, pero tienen que buscar los mecanismos para no perderse en el radar de los ciudadanos, quienes el 06 de junio les pueden brindar o no su voto de confianza a los que en estos momentos son precandidatos; pero también tienen que cuidar en no incurrir en actos anticipados de campaña; sin lugar a dudas, existe una línea muy delgada que no se debe cruzar.

Por ello, quien no aproveche al máximo la intercampaña sufrirá daños colaterales en este proceso electoral, ya que el tiempo es el único recurso que no podemos reponer y más en política al ser un recurso muy efímero. Este es un reto que tienen que enfrentar aún más los precandidatos ya definidos, porque hay algunos que tendrán mayor movilidad y presencia al aprovechar al máximo cada minuto.

Además, como aún no superamos la pandemia del Covid-19, tendrán que innovar ya que no se podrán realizar las campañas tradicionales que en procesos anteriores se efectuaban, con tantos eventos masivos o movilidad de las personas; por lo que la salud de los duranguenses ahora también es una prioridad dentro del proceso electoral, donde se debe buscar que no se incremente el número de contagios.

Para algunos precandidatos y partidos políticos, estos son momentos adversos; pero a la vez deben ser una oportunidad para lograr mejores resultados y el triunfo en próximo 6 de junio.

Ojalá y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) ya tenga el esquema de cómo se deben realizar las campañas en tiempos de pandemia o al menos vaya trabajando en algunos lineamientos generales, por el bien de los ciudadanos, pero sobre todo para garantizar elecciones equitativas.