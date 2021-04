Acontecer político

Existe desinterés en campañas electorales

Con el arranque de las campañas a diputados locales de los 11 partidos políticos que existen en Durango, parecía que se iba a incrementar el interés de los ciudadanos en la contienda electoral.

Sin embargo, se ha visualizado todo lo contrario, lo cual en cierta manera se puede considerar normal por la situación de salud, la complicada económica familiar y el desempleo que viven muchos duranguenses debido a la pandemia del Covid-19.

Estamos conscientes que vivimos una contienda electoral atípica y sin precedentes, no sólo en Durango, sino en todo el país; primero por no tener la posibilidad de hacer los conocidos mítines o eventos masivos, aunque hay algunos que estas medidas no les han importado y han puesto en riesgo la vida de miles de duranguenses; lo cual en cierto momento verán reflejado en las urnas el próximo seis de junio de forma negativa.

Hoy en día, la mayoría de la gente está más preocupada por tener algo de comer en el día a día, por cuidar a su familia, mantener su empleo o por buscar la manera de tener algún ingreso económico que les permitan sobrevivir; por lo que muchos duranguenses cuestionan la cantidad de recursos económicos destinados a todos los partidos políticos para realizar las actividades de proselitismo.

Otro de los aspectos que de manera general han influido a que la gente no sea tan participativa, es la mala imagen que tienen muchos personajes de la clase política, quienes en determinado momento han sido funcionarios públicos, pero no han cumplido sus compromisos con los duranguenses; por lo que podemos estimar una baja participación el día de la jornada electoral.

También no podemos dejar de lado el cansancio de la gente y el desaliento, lo que ha provocado una desconexión de los candidatos con los duranguenses, por lo que todos estos aspectos negativos tienen que convertirlos en oportunidades y retos para revertir esta situación.

Por ello, la mayoría de los candidatos le apuestan a las redes sociales, que desde hace tiempo han tenido un papel fundamental en las campañas políticas y más ahora con las condiciones adversas que se tienen para posicionarse ante el electorado; pero también hay que reconocer que las nuevas tecnologías no dan votos, son un complemento para que la gente conozca quienes son los personajes que quieren llegar al Congreso del Estado.

Las campañas se ganan en el territorio, caminando, recorriendo, en el contacto directo con la gente, intercambiando puntos de vista; con empatía a la realidad que vivimos, no en los escritorios como muchos lo quieren hacer y más aun con unos comicios intermedios, donde baja en gran porcentaje la intención del voto de los ciudadanos.

Hoy los duranguenses solo tenemos tres opciones: salir a votar por quien creemos que tiene el mejor perfil, propuestas y las llevará a cabo; votar en contra por aquellos que han dañado al país quitando los programas sociales o por no votar, decisión que en lo personal creo nadie debe considerar, ya que todos debemos tomar una decisión para mejorar nuestra democracia y perfeccinar el sistema de los partidos políticos.

En lo que se ha percibido de los candidatos locales son pocos los que han presentado propuestas legislativas reales y con gran sentido social, como es el caso de la candidata del cuarto distrito local, por el PAN, PRI y PRD, como es implementar la policía ambiental en los 39 municipios, promover incentivos fiscales para los empresarios y establecer colectivos de protección de las mujeres niñas y niños, estas propuestas basadas en diversas reformas a los ordenamientos jurídicos del Estado; situación que deberían de considerar todos los candidatos para que no solo sean palabras o discursos, hoy la gente quiere hechos y acciones.