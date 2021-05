Acontecer político

Necesario el regreso a clases presencial

Este lunes 24 de mayo regresarán a clases los alumnos de preescolar y primaria de las instituciones privadas, sin embargo, no será en su totalidad, sino que se aplicará un sistema hibrido, por lo que habrá asistencia presencial y otros continuarán las clases desde su hogar.

Pero esta determinación ha empezado a generar ciertas dudas y cuestionamientos entre la ciudadanía, a pesar de ello, hay que poner sobre la mesa que durante el esquema “Aprende en Casa”, muchos estudiantes bajaron su rendimiento escolar, lo cual debe poner un alerta.

Además, que en la entidad el 20 por ciento de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no dieron continuidad a sus estudios por las complicaciones generadas al no contar las con las herramientas tecnológicas suficientes, lo que quiere decir que 84 mil duranguenses ya no forman parte del sistema educativo.

Recordemos que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país el 28.6 por ciento de los hogares donde hay alumnos tuvieron que hacer un desembolso adicional para comprar teléfonos inteligentes; el 26.4 por ciento tuvo que contratar internet fijo, y el 20.9 por ciento para adquirir mobiliario, como sillas, mesas, o acondicionar el espacio para clases.

Sin lugar a dudas, estos datos nos dejan un panorama amplio sobre las acciones que se deben tomar en consideración y sobre las desigualdades sociales que aún persisten en nuestra sociedad. No olvidemos que la educación es la base para lograr un mejor desarrollo, primero personal y segundo como estado.

Sabemos que habrá riesgos de posibles contagios, pero ahora con el semáforo epidemiológico en color Verde, Durango debe enfrentar esta situación, claro, siguiendo aun todos los protocolos de sanidad y las medidas preventivas contra el Covid-19.

Sin embargo, los riesgos de contraer el virus siempre estará presente hasta que la emergencia sanitaria termine, ya que la vacuna ayuda a no tener complicaciones graves, pero no elimina la posibilidad de que la gente se contagie.

Algunos líderes estudiantiles se han manifestado en contra de las clases presenciales en estos momentos, porque algunos de los familiares de los alumnos no están vacunados aún, pero también a la vez vemos a muchos jóvenes en reuniones, bares y fiestas, como las pasadas bandas que se organizaron en las instalaciones de la Fenadu, donde nadie se manifestó en contra.

No sólo eso, sino que muchas actividades económicas en Durango se han normalizado, por lo que el regreso a clases es necesario, ya que será la base del desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes adolescentes.

Sabemos que esto representa realizar un gran esfuerzo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sin dejar de lado la corresponsabilidad que tenemos como sociedad, para cuidarnos todos y lograr que esta pandemia termine en un corto tiempo.

Hoy debemos cambiar la visión que se tiene del sistema educativo, el cual en años no se ha modificado, se requiere una visión a largo plazo atendiendo las tendencias educativas, pero también valorando las necesidades del estado con programas que habrán más espacios para las futuras generaciones.

No olvidemos que la pandemia evidenció las carencias del sistema educativo, pero también se han convertido en oportunidades para mejorar los procesos de aprendizaje-enseñanza, no sólo en Durango, sino en todo el país; por lo que confiamos que se tengan un plan de acción bien definido para no enfrentar situaciones inesperadas.