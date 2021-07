Acontecer político

Con el registro de la única fórmula integrada por Arturo Yáñez Cuellar y Rocío Rebollo Mendoza como aspirantes a presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, se inicia una nueva etapa de renovación dentro del tricolor en la entidad.

En este sentido, el ex candidato a la capital del Estado, ofreció un liderazgo fuerte, firme y con decisión, y pidió no confundir sencillez con debilidad, quien defenderá los derechos de toda la militancia, lo cual fue secundado por la ex candidata a diputada federal, ya que ambos coincidieron en fortalecer la unidad al estar conscientes que vienen tiempos importantes en el Estado.

Si bien, Yáñez Cuellar siempre le ha apostado al futuro, tiene que tener mucho tacto político para mantener la unidad dentro de todo el priismo local y valorar la experiencia de muchos cuadros distinguidos que dieron buenos resultados en el pasado proceso electoral.

Una de las cualidades que tiene el PRI estatal, es la institucionalidad de sus militantes, que si bien tiene diferentes corrientes y grupos.

En Gómez Palacio, Rebollo Mendoza es un activo importante, quien buscará disminuir la brecha que se ha generado en aquella región y claro que aprovechará el capital construido en el pasado proceso electoral, por lo que es posible que la volvamos a ver en las boletas electorales en un corto tiempo.

El que hayan estado presenten también diputados en funciones y diputados electos, presidentes municipales y regidores, habla de los nuevos tiempos que se viven al interior del PRI basados en un proyecto en común, sin embargo los retos no serán nada fáciles, ya que se necesita de un verdadero plan de trabajo, no sólo para generar alianzas internas, sino las que en el papel se tendrán con el PAN y PRD.

Pondrá a prueba la experiencia que le ha dado ser dirigente del Frente Juvenil Revolucionario y del Movimiento Territorial; regidor en un par de ocasiones, diputado local, así como secretario de Trabajo y Previsión y de Desarrollo Social en la administración estatal.