Acontecer político

La visita que realizó en días pasados a Durango, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortez, dejo una connotación muy clara a los partidos que conforman la alianza PRI-PAN-PRD, ya que vino a poner un alto al anuncio que en su momento realizó Arturo Yáñez Cuellar, virtual dirigente estatal del tricolor, de tener todas las posibilidades de encabezar la candidatura a gobernador.

De esta manera, la militancia panista ha cerrado filas y ha iniciado una serie de trabajos preparatorios rumbo al proceso electoral del 2022, donde la prioridad de todos los partidos políticos es gubernatura del Estado; por lo que también los blanquiazules han puesto sobre la mesa el derecho a encabezar la candidatura.

No hay que perder de vista que en estos momentos el PAN gobierna 16 de los 39 municipios en Durango, lo que les permite tener un mayor contacto directo con los ciudadanos y así poder seguir posicionando su marca. Sin embargo, también hay que reconocer que algunos de los alcaldes no han dado los resultados esperados y otros han decepcionado a los duranguenses que les brindaron su confianza para que fueran sus gobernantes.

Sin duda, los panistas no se podían haber quedado callados, ya que de lo contrario demostrarían debilidad en sus cuadros políticos que a últimas fechas han estado en el aparador mediático, como es el caso del secretario general de Gobierno, Héctor Flores Avalos, el diputado local, Carlos Maturino Manzanera, el diputado federal electo, Javier Castrellón, el alcalde de la capital, Jorge Salum del Palacio y en caso de ser mujer hasta Gina Campuzano se anda apuntando; personajes muy cercanos y de confianza del gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Sin embargo, a pesar de que Acción Nacional gobierna en más de 60 por ciento de la población en los municipios, deben analizar de manera detallada los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral, donde obtuvieron 103 mil 211 votos sumados los 15 distritos electorales locales, contrario a lo que pasó con el PRI, que alcanzó 133 mil 160 sufragios.

Los números son fríos y en muchas ocasiones dicen más que mil discursos pronunciados en cada evento o reunión partidista, en estos momentos en muy prematuro decir quién encabezarán la candidatura a gobernador, ya que esta determinación se tomará de manera conjunta y acordada entre los líderes morales de cada partido político.

Ojalá la reunión con el dirigente nacional, no sólo les haya dejado los efectos del Covid-19 de Marko Cortez, sino que los haya contagiado del “virus” del trabajo, autocritica y reflexión, para valorar lo que se ha hecho bien y lo que en su momento no se hizo, porque el peor error sería no tener los pies sobre la tierra ante el escenario político que se vive en la entidad.

No olvidemos que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos y los resultados se construyen con estrategias paso a paso, por lo que como partido deben restructurar sus planes de acción para ir sumando más simpatizantes para poder llegar a las metas establecidas.

Otro de los aspectos que debe valorar el panismo local, es la posibilidad que Verónica Pérez Herrera, quien es la primera mujer en encabezar la dirigencia estatal del PAN, siga o deje el cargo y se dedique de lleno a los trabajos de la próxima legislatura en el Congreso del Estado.