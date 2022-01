Acontecer político

El semáforo rojo de la ‘cuesta de enero’





Llegamos a la primera quincena de enero de este 2022 y con ello se da inicio a la conocida “cuesta de enero” que empezamos a vivir muchos ciudadanos en todo el país, con el pago de los impuestos a los que como duranguenses tenemos la obligación de cubrir año con año, como es el predial y el refrendo.

Sin dejar de lado, los incrementos contantes que se han registrado los 40 productos que conforman la canasta básica en el país; aunado a los gastos del regreso a clases, las deudas de las compras navideñas y los aumentos en los servicios, por lo que muchos ciudadanos empiezan a tener dificultades económicas.

Si bien, algunos de los incrementos de los precios en alimentos se deben en gran medida a los efectos de la pandemia del Covid-19 en las cadenas de suministro, el gobierno debe reaccionar con un programa social que permita que las familias más vulnerables tengan acceso a alimentos básicos.

No perdamos de vista que en Durango, las pruebas de Covid-19 en laboratorios son bastante elevadas, las cuales van desde los mil a dos mil 500 pesos, lo que impide que muchas personas con un salario mínimo se las puedan realizar, negándoles de esta forma el derecho a la salud digna, por lo que muchos deciden auto medicarse.

Sin embargo, también la inflación que vive el país, ha ocasionado incrementos a los productos de la canasta básica como frijol, huevo, carne, tortillas, verduras, café, azúcar, el gas; en porcentajes que van desde el 60 hasta el 80 por ciento, dejando en nada los incrementos establecidos al salario mínimo.

Esta es una situación que vemos constantemente en las tiendas o centros comerciales, donde las familias cada vez alcanzan menos para adquirir sus productos, así como para satisfacer las necesidades de todos sus integrantes. Muy atrás han quedado los dichos populares “Donde comen dos comen tres”.

Por ello, no podemos dejar de lado la pobreza laboral que viven muchas familias, donde su ingreso no es suficiente para alimentar a todos, ya que el 40.7 por ciento de la población no puede adquirir la canasta básica con los ingresos de su trabajo.

Esta situación ha colocado al país en un “semáforo rojo y puede generar la “cuesta de enero” más larga, ya que se habla que se puede prologar hasta el mes de junio del este 2022.

Sin embargo, de acuerdo a la empresa “Resuelve Tu Deuda” los mexicanos tardan hasta tres meses en recuperar su estabilidad financiera tras los compromisos de diciembre, aunque esto depende del gasto de cada persona.

Ojalá y esta situación la podamos enfrentar de la mejor manera y que las familias puedan mantener una mejor estabilidad económica.