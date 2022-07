Acontecer político

En Estados Unidos de América viven más de un millón de duranguenses en sus principales ciudades, sin embargo, más de la mitad no tienen las condiciones legales para regresar a México, ya que muchos de ellos han cruzado la frontera utilizando los denominados “coyotes”.

Los Ángeles, California, se ha convertido en uno de los destinos preferidos por nuestros paisanos, para reunirse con sus familiares, encontrar oportunidades de trabajo o por vivir la vida deslumbrante que conocen a través de películas o series de televisión. En base a las estimaciones que se tienen existen cerca de 400 mil duranguenses que radican en esta ciudad conocida también como “La La Land”.

Quienes conocemos esta ciudad que tiene grandes encantos; la realidad que viven los paisanos, en el mayor de los casos es acudir a su trabajo durante ocho horas y regresar a los suburbios donde tienen su casa para recibir el calor de su familia.

Ya que en esta ciudad, como muchas de los Estados Unidos de América, no han quedado fuera los ataques de odio contra los paisanos de todo el país, así como de otras nacionalidades.

Además, quienes no cuenta con la documentación requerida, tienen que limitar sus actividades o estar cuidándose de las autoridades americanas; porque solo pueden realizar actividades detrás de las grandes tiendas o trabajos riesgosos o peligrosos denominados “3D” y eso cuando los empleadores se arriesgan hacerlos, ya que por ley no pueden contratar trabajadores extranjeros que no tengan una autorización laboral en Estados Unidos.

A pesar de ello, muchos han logrado conseguir documentos falsos que les permite realizar una actividad “normal”, por así decirlo o tener la posibilidad de tener un trabajo, claro; de muy bajos ingresos.

En el caso de los paisanos que cuentan con papeles, las principales actividades que realizan son en la construcción, la manufactura, supermercados, restaurantes, hoteles y la agricultura, que presenta ciertos riesgos por los riesgos de las jornadas laborales.

No podemos perder de vista que Los Ángeles se ha convertido en una ciudad peligrosa para todos, ya que en los noticieros locales se recomienda no salir por las noches solo, no usar artículos ostentosos y estar siempre atento al entono ante la ola de robos que se han registrado.

Para todos los duranguenses causo mucha consternación el caso de David, quien estaba de vacaciones en esta ciudad y encontró la muerte, cuando una camioneta se les emparejo y empezó a dispararle hace unos días.

Sin embargo, a pesar de las complicaciones que se viven en esta ciudad, se está impulsado una legislación para proteger a los paisanos que realizan una actividad en las calles, principalmente a favor de los vendedores ambulantes, donde se prevé considerar los ataques contra los vendedores callejeros, como ataques de odio.

De aprobarse esta legislación, denominada “Santa Ana”, Los Ángeles se convertirá en la primera ciudad en tener una legislación en este sentido, por lo que a través de una recolección de firmas en la plataforma change.org, la organización ‘Local Hearts’ busca la creación de esta ley.