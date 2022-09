Acontecer político

Una vez que los 39 nuevos alcaldes del Estado de Durango rindieron su protesta de ley, como lo marca la Constitución Política del Estado, no tienen pretexto para no realizar las obras que demanda la ciudadanía y demostrar con hechos, que los duranguenses no se equivocaron al votar por cada uno de ellos.

No perdamos de vista que se visualiza un panorama complicado al inicio de cada una de las administraciones municipales, por el retraso del pago de las participaciones federales y la compleja situación económica que vive en Estado, pero a pesar de ello, los duranguenses mantienen expectativas positivas de que en cada municipio se vaya avanzado en su desarrollo.

De esta manera, el Congreso del Estado ha hecho lo que le corresponde y les brindó la oportunidad de contratar créditos de manera individual que no superen el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de que puedan mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y en las colonias pobres, construir infraestructura básica para el sector salud y educativo, así como de mejoramiento de vivienda, entre otras.

Con el aval de los integrantes de la Sexagésima Novena Legislatura, los ayuntamientos contarán con un monto de 600 millones de pesos, recursos económicos nada despreciables, para poder cumplirle a todos los duranguenses.

En el caso del municipio de Durango, si desea utilizar esta línea de financiamiento, lo podrá realizar por más de 63 millones de pesos, para llevar a cabo obras y acciones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria.

Si bien es cierto, cada presidente municipal enfrentará retos y desafíos, también tendrán limitaciones para lograr el desarrollo, crecimiento y bienestar de la sociedad, ya que cada región presenta una diversidad de exigencias ciudadanas que requieren ser atendidas.

Recordemos que los gobiernos municipales son, sin duda, la instancia gubernamental más cercana a los ciudadanos, por lo que las exigencias de la gente son una constante; por ello tiene el compromiso de cumplirle a la gente y más a quienes les brindaron su voto en las urnas.

En estos momentos, la sociedad pide que se haga algo para disminuir los índices de pobreza y la falta de empleo que se vive en Durango, lo cual se ha convertido en su principal demanda, sin dejar de lado que todos los duranguenses requieren mejores servicios.

Para nadie es desconocido que en muchas colonias prevalecen problemas de inseguridad, la falta de agua, calles de terracería y alumbrado público; temas que deben estar dentro de la agenda prioritaria de cada uno de los 39 alcaldes, ya que aún prevalece el contraste entre municipios desarrollados y rezagados; por lo limitado de los recursos públicos para atender todas las necesidades.

En este sentido, es una tarea primordial de las autoridades y funcionarios municipales, promover, articular y conducir los esfuerzos, para enfrentar con éxito los retos que plantean la búsqueda del bienestar social en sus dimensiones económicas, políticas y sociales.

Ojalá, podamos ver a presidentes municipales que den buenos resultados a lo largo de sus tres años de mandato constitucional.