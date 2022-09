Acontecer político

Experiencia e inclusión en el gabinete estatal

La conformación del gabinete del gobernador Esteban Villegas Villarreal, deja de manifiesto la experiencia que tienen los perfiles que eligió para cada una de las secretarias, así como la inclusión de varios grupos políticos y de los tres partidos que conforman el primer gobierno de coalición (PRI, PAN, PRD) que ha ganado una elección a la gubernatura en Durango.

El ex alcalde sabía de antemano que no le tenía que pasar lo que sucedió con su antecesor, por ello designó duranguenses que ya llevan años en la administración pública, pero sobre todo que tienen gran trayectoria y capacidad, como el secretario general de Gobierno, Héctor Eduardo Vela Valenzuela, quien en dos ocasiones ya había ocupado este cargo y el director de la Coesvi, profesor Jaime Fernández Saracho, que los hemos visto en la función pública desde ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier.

Sin dejar de lado a Rocío Rebollo Acosta en Bienestar, quien conoce las entrañas de esta dependencia y Guillermo Adame Calderón en la Secretaría de Educación y quien formó parte del equipo de Jorge Herrera Caldera en la Subsecretaría de Planeación y Administración de SEED, así como Arturo Galindo Cabada, quien ya había ocupado el cargo de director general de Protección Civil y el doctor Eduardo Díaz Juárez dentro de la Secretaría de Salud, ahora como director del DIF Estatal.

Caso especial reviste el de la nuevamente ratificada, fiscal general del Estado, de Sonia Yadira de la Garza, quien tiene más de 20 años de experiencia en materia de procuración de justicia estatal y federal, así como en juicos de amparo, derechos humanos, justicia constitucional y procedimientos penales.

No podemos dejar de mencionar a la actual secretaria de Finanzas, Cristina Orrante, quien ocupó la subsecretaria durante la administración del ex gobernador Ismael Hernández Deras, además en la Secretaria de Educación del 2010 al 2022.

Dentro de los espacios para los panistas, destaca el de Alfredo Herrera Deras, un empresario duranguense que realizará su esfuerzo dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como la nueva secretaría de Salud, Irasema Kondo, esposa del diputado federal Juan Carlos Maturino Manzanera, sin dejar de lado a Claudia Hernández dentro de la Secretaría de Recursos Naturales.

De los espacios para el PRD, destaca Israel Soto, quien en la pasada administración fungió como secretario del Trabajo, sin embargo ahora encabezará los trabajos en el Instituto Duranguense de Educación para Adultos.

La experiencia que vivió Oscar Galván como director de Seguridad Pública en el municipio con José Ramón Enríquez Herrera, como ministerio público, en la desaparecida Policía Judicial, así como en la PGR, permitirán enfrentar el reto que tiene ahora en la Secretaría de Seguridad.

Dentro de este gabinete están quienes les brindó la confianza en su paso como alcalde de la capital y que dieron buenos resultados, pero sobre todo que mostraron lealtad al proyecto que desde ese tiempo venia consolidando, es el caso de la secretaria de Turismo, Elisa María Haro Ruiz, quien cuenta con 15 años de experiencia en este sector.

De esta manera, la conformación del gabinete deja de manifiesto la intención de Esteban, que las acciones de gobierno trabajen de manera eficiente, pero sobre todo que brinden resultados positivos a los duranguenses, dejando de lado interés se partido o de grupo.

Por ello, vemos gente de primer nivel comprometida con Durango, quienes tienen en sus manos hacer realidad los promesas realizadas en campaña, por lo que tienen el voto de confianza de todos los ciudadanos quienes queremos ver un estado en constante crecimiento y con mejores oportunidades para todos.