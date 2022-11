Acontecer político

Embestida contra INE; sí a reducción de plurinominales

Este domingo, la sociedad civil y los partidos políticos como es el PRI, PAN y PRD, respaldaron el llamado que en su momento realizó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, para salir a las calles y defender este organismo autónomo, así como las instituciones democráticas, que han sido producto de luchas colectiva a lo largo de la historia del país.

De esta manera, Durango se sumó a los estados de Jalisco, Nuevo León, Morelos, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Yucatán, Nayarit, Tamaulipas, Aguascalientes, Campeche, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Tabasco, Querétaro, Guanajuato y muchos más que realizaron manifestaciones y marchas en el país.

Sin duda, la reforma electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene aspectos que se deben valorar y analizar para fortalecer el sistema democrático del país, como es la disminución de los diputados y senadores plurinominales, la implementación del voto electrónico que representará un gran gasto, la disminución de propaganda y el financiamiento a partidos políticos.

No perdamos de vista que años atrás, específicamente en 1997, López Obrador se rasgaba las vestiduras por defender la autonomía del organismo electoral al contar con consejeros independientes, ya que se cortaba el cordón umbilical con la Secretaría de Gobernación, el cual ahora plantea desaparecer.

Sin embargo, a lo largo de más de 30 años de historia del INE, los mexicanos hemos sido testigos de los diversos procesos electorales que se han organizado por esta institución y que han dado paso a la alternancia en el país, entre el PRI, PAN y Morena en este sexenio.

Recordemos que el ahora INE antes IFE, surgió en el año 1990 a causa de una crisis postelectoral en el país, por lo que fue una necesidad política de aquella época, para dar certeza a las elecciones y fungir como árbitro entre quien tiene más votos ciudadanos.

Sin duda, también ha sido una de las instituciones más cuestionadas en la historia del país, principalmente por los excesivos presupuestos anuales que se le destinan para organizar las elecciones y por los inflados sueldos de cada uno de sus consejeros.

Además, no podemos dejar pasar la elección de 1988, la cual para muchos mexicanos fue un gran fraude electoral por parte de la Comisión Organizadora que presidia el secretario de Gobernación y dependía directamente del presidente de la República, ya que al dar la información de los resultados el sistema que se había instalado para el conteo de los votos falló y no se pudieron emitir datos reales, ya que no se tuvo la capacidad de resolver el problema.

Sólo nos queda esperar qué se define en el Congreso de la Unión, ya que existen más de 50 propuestas legislativas que buscan modificar la Constitución para contar con un nuevo ordenamiento jurídico electoral, donde se visualiza un escenario complicado para aprobar en su totalidad la reforma presentada por el ejecutivo federal.

En su momento los integrantes de la Alianza va por México, -PAN, PRI y PRD, presentaron su contrapropuesta de reforma que plantea la segunda vuelta electoral para elegir al presidente de México, sancionar a quienes usen los programas sociales y regular las mañaneras de AMLO en tiempo de elecciones; pero ojalá que López Obrador no ponga contra la lona a los tricolores.

No creo que los diputados y senadores quieran avalar una reforma que disminuya los ingresos para sus diversos partidos, pero todo es posible; ya que según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en diversas ocasiones ha afirmado que cuenta con el apoyo del PRI a raíz de los audios de su presidente Alejandro Moreno “Alito”.