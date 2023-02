Acontecer político

M. Cortés fricciona alianza PRI-PAN





Durante la toma de protesta del nuevo Comité Directivo

Estatal del PAN, que preside Mario Salazar Madera, con la presencia del dirigente nacional, Marko A. Cortés Mendoza, puso el “dedo en la llaga” para defender lo indefendible, al destacar según él, el legado del ex gobernador José Rosas Aispuro Torres, comentarios que no fueron muy bien vistos por muchos ciudadanos y menos por el

priismo duranguense.

En su visita a Durango, Cortés Mendoza, dijo que gracias al oriundo de Tamazula se generó una inversión importante en hospitales que no tiene precedente en la historia del Estado, hecha por ningún mandatario estatal, palabras que lastimaron a muchas familias que en este momento atraviesan por una situación complicada a causa de la meningitis, que ha provocado la muerte de 35 personas, generado 79 casos confirmados y dejado muchos niños huérfanos, resultado de los malos manejos que dejó la administración estatal.

Ello, aunado, a la sustracción y desfalco de más de 25 millones de pesos, que se detectaron al momento de realizar la entrega- recepción entre el gobierno saliente de Aispuro y el equipo del actual gobernador Esteban Villegas Villarreal, donde incluso en algunas áreas el personal del llamado “gobierno del cambio”, no quiso firmar las actas por las irregularidades plasmadas.

No podemos ocultar que la percepción de tiene la ciudadanía del anterior gobierno, es que ha sido el peor de la historia de Durango y eso que algunos ex gobernadores del PRI no les fue también en su momento.

Por lo que las declaraciones emitidas por el dirigente nacional ante los medios de comunicación y refrendadas en el acto protocolario del panismo estatal, han desatado una fricción marcada en el gobierno de coalición que tenemos en Durango, así como en la alianza que se tiene entre el PRI, PAN y PRD, lo cual también pudieran afectar los acuerdos que se tienen en el Congreso del Estado entre los diputados panistas y tricolores.

No perdamos de vista que durante la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Estatal del PAN, se encontraban presentes como invitados de honor, el mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal y el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Arturo Yáñez Cuellar, por lo que muchos panistas bajaron la mirada e hicieron muecas de asombro cuando escucharon las palabras del originario de Michoacán.

De esta manera, durante el Primer Encuentro Priista 2023 que se realizó este domingo 12 de febrero, Esteban respondió de manera categórica al dirigente nacional del PAN, al destacar que los avances y los cambios que se han generado en Durango, son y serán resultado de los gobiernos emanados de las filas del tricolor. Se escuchó como un llamado de alerta.

Sin duda, este mensaje se lo llevarán muy bien grabado todos los priistas, quien lo multiplicarán y reproducirán cada vez que haya oportunidad entre sus reuniones, para que sí vaya agarrando más fuerza entre la ciudadanía, ya que el compromiso del esposo de Marisol Rosso, es fortalecer cada vez más su estructura y crear una gran confianza en que él ha aprendido de sus antecesores para lograr ese gran desarrollo de Durango.

Las declaraciones generadas este fin de semana entre la clase política de Durango, darán de mucho que hablar durante los próximos días, por lo que algunos exigirán que se aceleran las carpetas de investigación que existen en contra de algunos funcionarios de la administración pasada por el al uso de los recursos públicos pagados a través de los impuestos de los duranguenses.