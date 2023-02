Acontecer político

En Durango existen aproximadamente 500 mil viviendas que no cuentan con escrituración o título de propiedad, lo que representa un gran problema social que viven muchas familias de las colonias de Durango y asentamientos de la periferia de la capital, así como en algunos poblados y comunidades del medio rural; situación que se debe atender de manera coordinada con los municipios y el gobierno del Estado.

No perdamos de vista que la certeza jurídica se refiere a la evidencia que demuestra o acredita la propiedad legal de un bien como dueño legítimo, ya sea terreno o casa; además permite asegurar el futuro de la familia.

Recordemos que son muy comunes los casos en que el dueño de una propiedad muere sin haber realizado el trámite de escrituración y desafortunadamente cuando esto pasa, ya no es posible heredar o vender la propiedad, lo que genera un gran problema entre las familias.

Desde hace dos años, una legisladora local ha impulsado el programa “Marzo: Mes de la Escrituración Social y Popular”, con la intención de apoyar a las familias de escasos recursos para que puedan tener la certeza jurídica en su patrimonio.

Sin duda, no podemos dejar de lado, el aval que han brindado los integrantes de la Sexagésima Novena Legislatura, quienes con su voto a favor han aprobado varias reformas, como es el caso de la Ley del Notariado y a los Códigos fiscales del estado y municipal, para ampliar la temporalidad del programa y para que más ciudadanos puedan beneficiarse.

Esto es una muestra clara de cómo el Poder Legislativo a través de los acuerdos puede realizar acciones en beneficio de los ciudadanos mediante su quehacer parlamentario, al modificar el andamiaje jurídico.

Este programa también ha tenido el respaldo de los 39 municipios y del gobierno del Estado, que encabeza Esteban Villegas, Villarreal quienes han plasmado en sus leyes de ingresos descuentos en los impuestos que van desde el 50 al 80 por ciento, así como del Colegio de Notarios, quienes para este 2023 establecerán una tarifa fija de tres mil 500 pesos por pago de sus honorarios.

Sin duda, es un programa que tiene muchas bondades, pero también quitará muchas preocupaciones a los duranguenses que aún no cuentan con sus escrituras, por lo que es importante impulsar la cultura jurídica en todos los rincones del Estado.

Uno de los factores importantes para convertir en realidad “Marzo: Mes de la Escrituración Social y Popular”, es la voluntad política de todos los actores involucrados para brindar estabilidad, certidumbre patrimonial y jurídica a las familias duranguenses de escasos recursos económicos.

Muchos se preguntarán ¿quiénes podrán beneficiarse a través de este programa? Toda persona que tenga un terreno que no mida más de 180 metros cuadrados y no valga más de 189 mil pesos y casa no más de 130 metros cuadrados o en su caso que no tenga un valor de más de un millón 211 pesos.

Sin duda, es un esquema que tiene un gran sentido social, el cual va apoyar a muchas familias de escasos recursos económicos y es un parteaguas en la historia de las escrituras, por lo que debe ser un modelo permanente en el estado de Durango, ya que ofrece atractivos descuentos para la ciudadanía.

Por lo que contar con escrituras es sumamente importante, ya que permite asegurar el patrimonio familiar.