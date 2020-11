Actitudes de un pueblo bueno y sabio

Coincidentemente la muerte de Diego Armando Maradona al parecer fue el día 25 de noviembre, mismo día en que se conmemora el “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”.

Maradona, quien en su vida dejó constancias de haber sido un pederasta, que aparecieron fotografías de él con dos menores totalmente desnudas mientras visitaba Cuba, que fue denunciado por su ex pareja Rocío Oliva de golpes y malos tratos y recientemente el año pasado, la también ex pareja del argentino Claudia Villafañe, denunció violencia psicológica, quien afirmó haberla recibido siempre de parte del futbolista. Y, coincidentemente muere el “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”.

La ridiculez en las noticias se manifestaba, cuando los que tenían que dar cuenta de la muerte del ídolo del fut, lloraban o se hacían los compungidos por el fallecimiento del astro, y la ignorancia de un pueblo que se veía cómo abarrotaba la Casa Rosada a rendirle pleitesía y derramar algunas lágrimas frente al féretro del que vivió de la patada y lo glorificaron.

Constaté que muchos de los entrevistados, llevaban tatuados rostros del astro del futbol, en sus brazos.

Este viernes acabo de recibir un mensaje en el que textualmente señala los siguiente: “Cuando te das cuenta que médicos argentinos perdieron la vida luchando contra el Covid-19 y el gobierno no les dio nada; muere un jugador de futbol drogadicto, alcohólico, golpeador de mujeres, acusado de pederastia y el gobierno decreta 3 día de luto y lo velan en la Casa Rosada, te das cuenta que la sociedad se fue al carajo”.

Claro que el gobierno con tal de dar pan y circo al pueblo lo tiene contento, pues el pueblo bueno y sabio que dicen ciertas personas, no es otra cosa que un pueblo ignorante, confiado y además víctima fácil de estafar y de sacarle todo el provecho posible por parte principalmente de los políticos.

Y el que le hagan un homenaje en los términos que constatamos por las noticias y seamos fanáticos de jugadores, no es nada nuevo, en nuestro país existe el ejemplo que un futbolista, que no tan sólo desconoce lo que es la administración pública, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que desconoce también como escribir, como hablar, y por supuesto, como sumar, restar y multiplicar; muy parecido a quien desea ser el Nerón del país, sólo que no sabe sumar, restar, ni multiplicar, pero sí es especialista en dividir.

Mientras se sientan seguidos los políticos, aunque desconozcan absolutamente todo, van adquiriendo por parte del pueblo ignorante e ingenuo el culto a la persona, y como cuando existe el enamoramiento hacía alguien, todo lo que haga parecerá bueno ante los ojos del enamorado, así también del admirador.

El culto a la personalidad es un fenómeno masivo de adulación y obediencia constante a un individuo que se ha erigido como el líder de un movimiento o jerarquía determinada, normalmente extendiéndose peste al ámbito de un país entero y se caracteriza por la actitud acrítica de quienes siguen al líder, y por el comportamiento sectario y hostil frente a quienes no coinciden con sus teorías, métodos y actividades, de un modo similar a lo que ocurre con los símbolos en el caso de las religiones organizadas propias de determinadas sociedades que ya no pueden ser nómadas.

Recordemos cuando nos señalaban: “Si alguna vez has discutido con algún testigo de Jehová, y te has desesperado, te recomendamos no lo hagas con los seguidores de AMLO.”

Son las actitudes de un pueblo bueno y sabio.