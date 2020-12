Acuerdos de Abraham ¿iniciativa de paz o logro para D. Trump?

Ya han pasado un poco más de siete décadas desde la creación del Estado de Israel y el conflicto palestino-israelí sigue siendo una cuestión inconclusa que provoca incertidumbre en el sistema internacional.

Desde la creación del Estado de Israel en 1948 tras la guerra árabe-israelí de ese mismo año, Israel se proclamó como un Estado soberano obligando a los palestinos a vivir bajo control judío.

Aunque la mayoría de los palestinos están concentrados en regiones como Gaza y Cisjordania, y la Autoridad Nacional Palestina trata de fungir como su propia administración, la verdad es que el gobierno israelí no ha desistido en ejercer un control militar, político y social sobre tales territorios provocando al mismo tiempo una tensión con otros países árabes como Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Túnez, entre otros.

Asimismo, la vida diaria de los palestinos se ha visto afectada negativamente. El establecimiento de puntos de control para restringir su desplazamiento dentro de Israel ha provocado que incluso algunos palestinos pierdan sus empleos, pues argumentan que sus trabajos se encuentran fuera de Gaza y Cisjordania.

El acceso a servicios médicos también se ha visto limitado, ya que frecuentemente las fuerzas militares de Israel han negado la entrada de ambulancias palestinas que necesitan llegar urgentemente a un hospital.

Es claro que la comunidad palestina ha sido marginada social, económica y políticamente. Además, la reciente insistencia de Netanyahu, primer ministro de Israel, por anexar Gaza y Cisjordania a su Estado ha generado que la lucha por el reconocimiento de Palestina y la rivalidad entre Israel con otros países árabes sea más agresiva y hostil.

Sin embargo, el pasado mes de agosto se presenció un esfuerzo diplomático entre Netanyahu y Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, al firmar los Acuerdos de Abraham. En estos acuerdos Bahréin y EAU se comprometen a normalizar sus relaciones diplomáticas y establecer lazos comerciales con Israel a cambio de que éste cancele la anexión de Gaza y Cisjordania a su territorio.

Aunque sobra decir que Israel, respaldado por su aliado Estados Unidos, está más interesado en la defensa de sus intereses nacionales como en su propia economía, el acuerdo concretado terminó por beneficiar, en términos relativos, a la comunidad palestina. El acuerdo finalmente fue declarado en compañía del mandatario estadounidense, Donald Trump, y se ha percibido por la comunidad internacional como un paso para avanzar en el “proceso de paz” en la región de Medio Oriente.

No obstante, se está celebrando este acuerdo como si a Palestina también se le hubiera reconocido internacionalmente como un Estado soberano e independiente por no anexar Gaza y Cisjordania. No cabe duda de que es un paso histórico entre las relaciones árabes-israelíes, pero tampoco hay duda sobre la influencia de Estados Unidos que hay detrás de ésta acuerdo.

Las ventajas para Washington son claras en cuanto al mayor control que éste pudiera ejercer en Medio Oriente. Para el gigante americano, el que sus aliados en esta región, es decir, Israel y Emiratos Árabes, formen lazos de amistad en conjunto con Bahréin inmediatamente significa un logro en la política exterior estadounidense que defiende sus intereses nacionales y disminuye la influencia de Irán en Medio Oriente.

Mientras tanto, ¿dónde queda la comunidad palestina? ¿dónde está la solidaridad de los países árabes con los palestinos? ¿dónde está el progreso en el conflicto palestino-israelí? Esta supuesta iniciativa de paz está lejos de ser una acción que contribuya a la solución del conflicto palestino-israelí, pues el que Israel normalice sus relaciones con EAU y Bahréin y no haya incorporado a Gaza y Cisjordania dentro de su territorio no significa que el conflicto de la comunidad palestina con Israel sea una cuestión por resolver en un futuro cercano.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.