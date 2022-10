¡Aguas! debemos deslindar al Prian

No niego que me causan escozor aquellos que niegan la cruz de su parroquia, avergonzándosey haciendo escarnio de los pupilos que en las cofradías del hampa formaron, para que fueran los idóneos para gobernar y ahora los reprueban, después de haberles otorgado mención honorífica, cuando los diplomaron en sus aspiraciones.

Pero la coyuntura mediática de la herencia de males, es tan candente, que saltan a la palestra, aquellos fogoneros que del mismo caso que atizan, sacan el cobre y sin ningún rubor, ahora flamean a los depredadores que ellos mismos entrenaron y que al ser descubiertos en el ejercicio aprendido, se lanzan a deslindarse de los códigos que en su proceder les imprimieron.

Lo anterior viene a colación, porque en días pasados me quedé de a seis, cuando iba a cambiar las noticias chafas del televisor, pero mágicamente mi mano se detuvo, cuando oí al presidente del PRI decirnos: ¡aguas!, para que deslindemos a los partidos de los acontecimientos de corrupción, que están apareciendo y por ende, ventilándose ruidosamente en todos los medios”.

Su osadía fue tan patética que no me quedé sorprendido, sino anonadado, al sentir el grado de ignorancia que nos adjudica, al aventarse dicho speech que su gran talento seguramente le inspiraba, para inhibir de nuestra subdesarrollada mente, cualquier confusión o pensamiento que mal juzgue a los partidos, por patrocinar a personajes tan nefandos, a quienes se ufanan de considerar punto y aparte si se les cae la puerta y punto y seguido si los goznes de ésta, no hacen ruido cuando salen con el botín sin dejar huella.

O sea que el deslinde al que este dirigente de marras se refiere, es que nada tiene que ver la marca con el producto. Si el cliente compra un líquido enlatado del Prian y éste se echa a perder, ladinamente recomienda que tiren el contenido, pero que no pateen la lata, porque pueden percudir las siglas.

La maliciosa recomendación, obedece a que el producto que dañó al Estado, ellos lo elaboraron y por más que los panistas tallaron y tallaron, no lograron borrarle el sello priista. Y he ahí, la mea culpa que los conduce a simular que aceptan la pésima calidad de lo envasado, pero no de la franquicia tricolor que lo patenta

Por supuesto que dicha posición no es gratuita y la piedad que declara el controvertido dirigente hacia los abusos de su consorte partidista, obedece a que por encima de cualquier prejuicio moral, debe permanecer la fuerza de la alianza, ya que los contribuyentes pagarán el costo de sus manos largas y que aún manchadas no perjudicarán la fachaleta de sus siglas carcomidas.

Ante tanta creatividad para torcer la realidad, habría que parafrasear al juglar rebelde,al que tal vez sin haberlo leído el vocero del PRI, por intuición poética advierte a las aves que cruzaron el pantano y se mancharon el plumaje, que esa afrenta no es responsabilidad de los partidos, sino de la calidad del lodo que escogieron para batirse. De ahí que el cieno inmundo que manchó esas plumas no deben salpicarlo, porque las de su partido no son de esa clase, aunque toda la parvada no tiene ni conoce de otras.

Por eso, nos extraña que pinten su raya del ladrón que mandaron a robar y lo agarraron con las manos en la masa. Pero la sorpresa aumenta cuando el apóstol de la justicia priista ordena que se las corten, pero que no embarren el “impoluto emblema de los partidos”, quienes esta vez, se sienten defraudados, porque les fallaron al dejar evidencias que pusieron en entredicho, el fino entrenamiento que les dieron para que robaran y no dejaran rastro.

Pero no hay mal que por bien no venga, ya que el escándalo mediático les ha marcado el blanco perfecto, para matar dos pájaros de un solo tiro. Primero justificar el replaqueo y segundo blindar del desprestigio a los partidos; quienes seguramente reconocerán con creces, a la eminencia que ha inventado la fórmula, para que no confundan las etiquetas partidistas con aquellos que se las pasaron por el arco del triunfo.