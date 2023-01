Ahí están y ahí siguen los de Aguilera

La Normal J. Guadalupe Aguilera, es una institución muy noble y generosa, pero el cinismo de los estudiantes ha llegado al extremo de convertirla en un instrumento de fraude e intimidación, al exigir esta vez recursos del erario público, para costear un viaje de placer, el cual se suma a aquella larga lista de objetos de lujo que solicitaban en días pasados y que dudo que de forma gratuita y voluntaria hayan depuesto las armas de la extorsión.

Las exigencias de los normalistas cada día se complican más y su ímpetu voraz se exhibe con mayor intensidad, ante el nulo control de las autoridades de la institución, cuya analogía podría encajar con una caballada escuálida, dispuesta más allá, a rebajarse y asumir el papel de fiera hambrienta, cuya ansiedad la obliga a estimular a sus cazadores y obtener así por lo menos, una piltrafa de lo cazado.

Desde luego que la metáfora no aplica en el sentido de la obtención de algo en especie, pero si, en la licencia de permanecer en el puesto, sujeta a lo que el poder estudiantil disponga. Así de fácil. Y dicho pacto de impunidad y valor entendido no está a discusión, porque la historia del plantel es de sobra conocida y quien no quiera repetirla, queda fuera del negocio.

Por eso nadie osa detenerlos y ahí están y ahí siguen. Pese a lo que expresara en los medios de comunicación su proveedor, quien “hiciera mención de una generosa dotación de chamarras, reparación general del aire acondicionadoy dotación suficiente de gasolina”. Cosas que obviamente no fueron suficientes, porque los depredadores del club de la eternidad, reaparecen urgidos y sentidos, porque no les han cumplido y agregan a sus deseos un viaje a las playas de Cancún, con cargo a las costillas de los contribuyentes.

Así de sencillo para ellos y difícil para los que andamos haciendo hoyos, para solventar el pago del replaqueo y otros impuestos que no son pocos ni baratos, pero que tendrán que pagarse al gobierno, para que ante éste, los amos y señores de la mafia estudiantil, extiendan la mano derecha y empuñen la izquierda para golpear, si la primera no es abastecida con el monto requerido para cubrir sus viajes y lujos de marca.

Para nadie es desconocido el gran poder que las circunstancias comodinas les han otorgado, hasta convertirlos en emblemas del chantaje y la presión, chapados en el absurdo tenor de la fuerza, la que en todo ellos imponen, dejando a sus interlocutores, sólo la alternativa de cabestrear o ahorcarse.

Y la capacidad de poner de rodillas a todo mundo, radica en la maestría de tomar instituciones y bloquear vías de comunicación. En su propensión a secuestrar vehículos y piñar a conductores para autorizarles el derecho de paso. En su terror para convertir los espacios públicos en contextos de cautiverio y temor. En su astucia para utilizar todo tipo de artimañas, como el derecho de petición acompañado de la manzana envenenada, que a decir de los medios es escandaloso y satisfecho en la misma proporción.

Otra cosa que les ayuda en su modus operandi, es la movilización, dado que la institución que les alberga, no les pide cuentas de sus entradas y salidas y si alguien tuviera la pésima idea de hacerlo, los responsables abrirían los ojos, sólo para lavarse las manos y conminarlo a que también se aplique ese santo remedio.

Con dicha cura y los resultados por décadas a flor de piel, observamos a los eternizados en el desorden, regodeándose en el éxito de la rapacidad, la que quizá sus maestros asuman y festejen, como un hecho folclórico e incambiable del escenario educativo, del cual ellos viven muy bien.

Por eso sin problemas resisten los periodicazos, resisten las humillaciones, aguantan los escándalos, aguantan el descrédito, mientras sus alumnos no les muevan el tapete. De ahí que no hay problema, mientras el rumiante se alimente afuera y adentro lo ordeñen ellos.

Desafortunadamente la institución “formadora de maestros”se ha convertido en un microcosmos que el estado no ha logrado resolver. La presencia de la anarquía y la dificultad para erradicarla, pesan mucho, por eso ya nadie osa exponer a que su cabeza ruede con sólo imaginar el reto de cambiar las cosas.