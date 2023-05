Ahí te dejo esos dos pesos

A pocos ciudadanos no les importa la fiera lucha que libran, los partidos de oposición, contra el gobierno federal y su partido MORENA. ¿Que si ya vivimos una dictadura? ¿Que si los hijos de AMLO son unos gigolos? Que el peso está más fuerte que nunca, que el tren maya y la refinería son el embudo de la corrupción, que el país esta militarizado, etc., etc.

El ciudadano de a pie, se siente huérfano, ante la oleada del alza a los precios de la canasta básica, a la falta diaria de medicamentos, a la espera eterna para ser intervenidos quirúrgicamente, al deficiente transporte público, al asalto a vuelta de la esquina, a la venta de alcohol y droga, con el disimulo de las autoridades.

Eso es lo que vive a diario, a eso quiere tener respuesta, para eso buscan con la lámpara de Diógenes, al líder que los entienda, que sea parte de ellos, lo demás, que si van coaligados o no, que alcanza o no el presupuesto, la chulada o las perronas, lenguaje populachero que sustituye al humanismo político, a la construcción del bien común, a la subsidiariedad y solidaridad, se clausura la escuela de ciudadanía, no resuelve ni da respuesta a sus inquietudes y zozobras; los políticos entretenidos en lo que viene en el 2023 y 2024, personajes ajonjolí de todos los moles, lo mismo se retratan en el desfile de modas, que en cualquier acto oficial.

Los reclamos del precio del huevo y el pan, el recibo exorbitante de la luz, no se diga del gas, el acoso a quienes de una u otra manera se ocupan en el comercio informal, los impuestos que resultan inconstitucionales, sumados a otras tantas linduras, no están en la agenda de diputados locales y federales, no quieren agraviar al eterno, por aquello de que se pueda secar la ubre oficial.

Así pasan días, semanas y meses, provocando apatía y desilusión en los procesos electorales de a la vuelta de la esquina, pero eso sí, la dádiva y el chantaje, la despensa que sólo dura la víspera, el descuento a la multa del tránsito, las miles de promesas de que “cuando llegue”.

Los analistas políticos, coinciden en la ausencia de una verdadera oposición, que abandere las causas sociales. Así como van, mal augurio, poca esperanza de salvar a México.