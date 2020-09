Ahora la pandemia es por San Lázaro

El INE, según se decía, sólo servía para organizar elecciones, pero el viernes pasado dio muestras de que también sirve para decirles no a las y los políticos con ambiciones de poder y dinero. Primero las damas: la maestra Elba Esther Gordillo, que debe estar muy ocupada dando clases en línea a sus alumnos, ya se dio cuenta que, parafraseando a Luis Alcaraz, el poder y el dinero no son la vida, son tan sólo vanidad. El partido Redes Sociales Progresistas que manejaría a través de su yerno se quedó en el ya merito, a diferencia del partido Encuentro Solidario, con el famoso “apenitas”.

Los de la CATEM, aparte de su sindicato querían un partido político para tener diputados federales, locales y presidentes municipales. Tendrán que buscar la vía de facto con Morena para tales propósitos. Pero quien más pierde por la decisión de los consejeros del INE es sin duda Felipe Calderón, y ya encarrerado el gato, su esposa Margarita Zavala. ¿Felipe y Margarita con quién harían una alianza de facto?, ¿con los panistas? Como se dice en el béisbol, por ahí no es. Por cierto, Lorenzo Córdova echó la casa por la ventana, es hasta ahora cuando se atreve a decir “el dinero opaco debería ser causal genérica para negarle el registro a un partido”. Lo mismo opinó del PES, que bastaría con la presencia de un ministro de culto para negarles su registro. Pero eso no sucedió.

Por supuesto, los partidos de Elba Esther Gordillo, Felipe Calderón y Pedro Haces Barba, impugnarán la decisión de los consejeros del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya resolución final será inatacable. La lucha por quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados apenas comienza, y las cosas que veremos el día de las elecciones donde se elegirán gobernadores, diputados locales y federales. México Libre, con registro o sin registro, nunca podría desplazar a Morena sus aliados en San Lázaro, y mucho menos ganar la presidencia de la República en 2024. Si pierden el recurso que interpusieron en el TEPJF, también se perderán de manejar 168 millones de pesos que les tocarían como prerrogativas.

Y ya que hablamos de mujeres y traiciones, otro partido que anda arrastrando la cobija y ensuciando el apellido es el PT. Ya se sentían con la Jucopo Cámara de Diputados en la bolsa. Pero no contaban con la astucia de Mario Delgado y sus “compas” del PRI para dejar a Dulce María Sauri al frente de esa responsabilidad. Ahora resulta que los del PT no quieren saber nada del PRI. Ya se les olvidó que fue este partido quien los salvó de perder su registro nacional en una elección extraordinaria en el estado de Aguascalientes. Por cierto, fueron distinguidos priistas locales quienes se encargaron de que el Partido del Trabajo no perdiera el registro. Dicen los petistas que la elección de Dulce María Sauri es incorrecta e ilegítima. Tienen razón, tal vez no sea correcta, pero sí es legal. La priista logró la mayoría calificada, y esto le dio legitimidad y legalidad a su nombramiento. El PT, que ha sido palero del PRI y ahora de Morena a ser el ideólogo de la 4T. ¡Órale!