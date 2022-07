¿Ahora sí la CEDH asumirá su responsabilidad?

Una vez más, el tema del matrimonio igualitario tendrá que ser votado en el pleno del Congreso. Pero no crea usted que los diputados y diputadas que integran la actual legislatura lo harán por haber llegado a un acuerdo entre ellos.

Todo lo contrario, están obligados por el juicio de amparo que promovió la abogada y defensora de los derechos humanos Julieta Hernández Camargo. Durante varias legislaturas han intentado que se vote en el pleno la reforma al Código Civil del Estado de Durango, con el fin de que quede estipulado que el matrimonio sea entre personas y no como ahora, entre un hombre y una mujer.

Es una lástima que se tengan que promover juicios de amparo para obligar a las diputadas y diputados locales, a votar en una sesión un asunto que tiene que ver con derechos humanos que están en nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y está obligado a respetarlos. Ningún juez o magistrado podía negar el amparo en revisión 79/22 derivado del 914/2021, porque hubiera tenido consecuencias jurídicas. Ahora bien, se ganó el amparo, pero eso no obliga a las diputadas y diputados a que lo voten a favor. Cuando los legisladores cumplan con la ejecución de la sentencia de amparo, sin ningún temor a equivocarnos, lo harán en contra, aún sabiendo que podrían violar derechos humanos.

La premisa de la actual Legislatura será la de siempre: “Como personas estamos a favor del matrimonio igualitario, pero como diputados votaremos en contra”. Ojalá y en esta ocasión nos equivoquemos. El resultado de esta posible votación, ya debería de estar contemplada por Marco Güereca, hasta el día de hoy presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos. Esta Comisión es la que tiene facultades legales y constitucionales para en su momento interponer una acción de inconstitucionalidad, por si la votación fuera en contra del matrimonio igualitario y a la reforma al código civil. Si así fuera el resultado de la votación, se estaría violando el artículo primero de nuestra Constitución en sus párrafos primero y quinto y, por supuesto, tratados internacionales.

No entendemos por qué el presidente CEDH no asume sus responsabilidades ni sus facultades. ¿Podría ser que como persona esté a favor del matrimonio igualitario, pero como presidente en contra? En este tema, la convocatoria para nombrar a la nueva presidenta o presidente no establece los plazos, por esa razón no es posible saber si no fuera Marco Güereca Díaz a quién le correspondería, si fuera el caso, interponer una acción de inconstitucionalidad. Y ya que hablamos de mujeres y de traiciones, según datos disponibles, Durango es una de las pocas entidades federativas donde no se ha llegado a aprobar el matrimonio igualitario. ¿Por qué en Durango no y en la mayoría de los estados de la República sí? ¿Dónde ha sido aprobado dicho matrimonio, sí se respetan los derechos humanos?

Si fuera por razones políticas o de doble moral, las diputadas y diputados que representan a sus partidos pero no a los ciudadanos, ya no tienen de qué preocuparse. Ahora sí pueden votar a favor del matrimonio igualitario, ya pasaron las elecciones, ganaron el PRI y el PAN, serán gobierno por seis años, si llegaran a votar a favor no pagarían ningún precio político en las urnas. Ya en el poder, pueden dormir el sueño de los justos en lo que llega el próximo proceso electoral.