Ahora sí que preocupa

Theodore Roosevelt mencionó: “La justicia no consiste en ser neutral entre lo correcto y lo incorrecto, sino en encontrar lo correcto y defenderlo, donde sea que se encuentre, contra lo incorrecto”.

Dicen que Poncho el Cherrucho mató a Lacho Picacho, y que puede haber constancias del delito cometido y tal vez se pueda corroborar que ha sido cierta la comisión del delito que se le atribuye, por lo que se está requiriendo una consulta a la ciudadanía para que manifiesten si se le enjuicia o no a Poncho el Cherrucho.

En forma completamente exacta, es lo que se está solicitando para enjuiciar a los ex presidentes de la república, pero como hemos estado viendo en lo que va de la administración de cuarta, que han muerto ya en nuestro país los derechos humanos y también las garantías individuales, y ahora que los ministros de la Corte, se alinearon a los caprichos de las ocurrencias de un dictador, a quien no le importa se tire el dinero a la basura, ya sea por cerrar un aeropuerto, fuentes de trabajo, se hagan rifas de algo que no se rifa, se hagan consultas insulsas e inocuas, se solicite la cancelación de fideicomisos para disponer del dinero sin que tenga que informar a nadie, se siga regalando dinero a diestra y siniestra, procurando que gente que no sabe trabajar reciba, porque para él son como mascotas, (así lo ha mencionado en dos ocasiones en su mañaneras), siendo evidente que la división de poderes también ya ha muestro en nuestro país.

Creo que muchos estamos completamente de acuerdo con lo pronunciado por el ministro Javier Laynez Potiesk : ”La justicia no se consulta”, así como lo mencionado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados de México que, “La SCJN decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad”, a todas luces es una ignominia que todo el país se esté doblegando a los caprichos, ocurrencias e ilegalidades de un solo hombre.

La justicia y el derecho son dos términos que van de la mano. El término de justicia se encuentra inmerso en todo lo relacionado con el derecho, de manera que, si el derecho ya ha sido creado, sólo es necesario aplicarlo para que exista justicia y de ninguna manera consultar al pueblo bueno y sabio y decirle si se aplica o no la norma que ya se encuentra establecida.

Existe una máxima jurídica que nos señala: “El Derecho debe ser obedecido no tanto porque está mandado y es una ley, sino porque lo que se manda es justo, porque busca el ideal de la justicia”, así que no es posible bajo ninguna circunstancia separar el Derecho de la justicia, pues perdería todo sentido. Señalando entonces categóricamente que justicia es: “Aquello que debe hacerse según el derecho o la razón”.

Desde el que escribe estas deshilvanadas líneas estudiaba Derecho, se nos repetía lo pronunciado por el jurista romano Ulpiano, quien vivió hasta el año 228 de nuestra era: “Justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo” ¿cómo es posible que los ministros de la corte casi dos mil años después pretendan doblegarse para que, no se les vea mal por el poderoso?, si ya lo había también pronunciado Cicerón: “La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera son todas las virtudes”.

Sumamente preocupante que los ministros de la SCJN, hayan torcido hasta la pregunta con tal de llevar a cabo el circo que les ordenaba el ejecutivo, siendo que a ellos les toca defender lo correcto. Theodore Roosevelt mencionó: “La justicia no consiste en ser neutral entre lo correcto y lo incorrecto, sino en encontrar lo correcto y defenderlo, donde sea que se encuentre, contra lo incorrecto”, lo que quiere decir que, nos debemos despedir de solicitar el amparo y protección de la justicia por garantías violadas, y que, podemos acostumbraron a las impunidades actuales, tales como que: Lozoya se encuentra plácidamente disfrutando es su mansión, Pío recabando donativos del pueblo, y que no dirá nadie: “ni pío”. Irma Eréndira castigando a empresarios, la cuñada, Bartlett, Napito y muchos más a carcajadas por la decisión de la Corte y disfrutando de sus riquezas.