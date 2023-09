¿Ahora sí, va en serio?

Dice el conocido refrán: Más vale tarde que nunca. Hace apenas un año, comparecieron secretarias y secretarios del gabinete de la frustrada alternancia.

Cómo olvidar, al prófugo de la justicia y mago de las finanzas del sexenio aispurista, Jesús Arturo Díaz Medina, quien nos dio atole con el dedo y a las diputadas y diputados se chuparon el dedo.

Fue justo en el último informe del hoy ex gobernador José Rosas Aispuro Torres, cuando el famoso “Totoy” presentó ante el Congreso, un informe financiero “técnico” para tapar el verdadero problema: El robo más grande de la historia de Durango.

Aunque de alguna manera se sabía, el tamaño del desvío de recursos, a los bolsillos del Bicentenario de Alí Babá, en el Congreso dieron por verdades, las mentiras del “Totoy”. Al parecer, hoy, con la llegada de Sandra Amaya por tercera ocasión como presidenta de la junta de gobierno, las cosas se pueden poner color de hormiga. Para empezar, la diputada local por MORENA, está dispuesta a llegar al fondo del tema central si la Contraloría lleva avanzadas las investigaciones del ex gobernador Rosas Aispuro Torres. Y aunque se ha comentado, que al día de hoy, existen 70 denuncias en contra de ex servidores públicos de la pasada administración, veremos a cuántos “peces gordos” se han incluido.

Como se dice, "lo que se pospone se cancela". De inicio, no sería malo recordarle a las diputadas y diputados de la actual legislatura, que representan al pueblo de Durango y no a sus partidos políticos. Los recursos que se robaron y no aparecen, podrían estar en algún paraíso fiscal y nosotros estamos en el infierno. Como afirma Sandra Amaya, es urgente que se recupere el patrimonio económico de los duranguenses, porque haciendo cuentas, los habitantes de Durango, debemos pagar por ese robo, algo así como 13 mil pesos. El poder legislativo local, tiene facultades para llegar al fondo del problema, ahí se aprueban las cuentas públicas de nuestros impuestos.

El Congreso puede citar a comparecer sin ningún problema, a las instancias que investigan el caso sin violar el debido proceso, porque en ocasiones ese es el argumento para no dar información. Y no se trata de plantear un esquema para prevenir un robo como el del sexenio anterior, más bien, se necesita voluntad política de ya sabes quién, para llevar a un juez de control a los responsables. Si no se sienta un presidente histórico del tema que nos ocupa, si todo queda en buenas intenciones, si no se acaba con la impunidad y los intereses de los grupos del poder, entonces, veremos a nuevos millonarios al final del actual sexenio.

Las diputadas y diputados de la actual legislatura, pueden decirle a la contralora del estado cómo llegar a los “peces gordos” del sexenio de la alternancia. La ruta del dinero tiene nombres y apellidos, uno de ellos se llama: Jesús Arturo Díaz Medina.